Экономика
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФТАСС06:14
Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
ТАСС06:14
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Повышение НДС, который отъест часть потребительского спроса. Политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику, на кредитование в начале 2019 года.
— Максим Орешкин, российский политикУтро.ru 07:41
с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что начало 2019 года станет сложным периодом для экономики страны по причине внешних и внутренних факторов, сообщает «Россия-24».Аргументы и Факты07:53
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