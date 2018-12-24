Экономика
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что рост ВВП России в 2019 году достигнет прогнозных 1,3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24». «В целом по году мы выйдем на показатель, который у нас есть сейчас в прогнозе, — 1,3%», — отметил он.
RT на русском06:04
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 декабря
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 декабря, составляет 68,4073 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 05:17
Экономика
Подарочные карты в России могут поставить под контроль
С предложением ввести в России регулирование оборота подарочных карт торговых сетей и магазинов выступила Национальная платежная ассоциация (НПА).
Обновлено в 02:41
Экономика
Минкомсвязи проверит информацию о росте тарифов на сотовую связь
Глава ведомства Константин Носков выразил надежду, что повышение стоимости услуг сотовых операторов в России с начала 2019 года не станет глобальным трендом.
Обновлено в 06:03
Экономика
Иностранные фонды вывели из России $1 млрд в 2018 году
Приток инвестиций — на сумму более $0,5 млрд — российские фонды зафиксировали только в январе. Весной зарубежные инвесторы вывели $700 млн.
Обновлено в 04:12
Экономика
Представлен список мегапроектов на триллионы рублей
Общий объем затрат оценивается в 15,3 триллиона рублей.
Обновлено в 05:37
Экономика
Активы «Крымтелекома» проданы почти за 1 млрд рублей
Сегодня, 24 декабря в Симферополе с аукциона за 998 млн рублей был продан 100% пакет акций оператора фиксированной и мобильной связи АО «Крымтелеком».
Обновлено в 06:11
Экономика
Партнеры Абрамовича по Evraz перевели свои доли на разные холдинги
Прежде Абрамов владел долей в Evraz через кипрскую Crosland Global Limited, акционером которой также является гендиректор сталелитейной компании Александр Фролов (10,33% Evraz).
Обновлено в 05:42
Энергетика
На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа
"Укртрансгаз" (дочернее предприятие "Нафтогаза Украины", осуществляющее транзит и распространение газа внутри страны) в этом году ожидает дефицит в размере 22 млрд гривен (порядка $ 800 млн), что чревато серьезными проблемами не только для самого предприятия, но и потребителей газа.
Обновлено в 02:45
Финансы
Число полученных россиянами кредитов за 11 месяцев выросло на 18%
По его данным, объем кредитования вырос на 48% и составил 7,67 трлн руб. Только в ноябре было выдано 3,3 млн кредитов объемом более 813,67 млрд руб. Как уточняет ОКБ, число выданных в прошлом месяце кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33% по сравнению с ноябрем 2017 года.
Обновлено в 01:13
Экономика
В «Роскосмосе» назвали тяжелым финансовое положение госкорпорации
Нужно каждый день разбирать завалы, которые копились на протяжении последних лет.
Обновлено в 03:51
Финансы
Газпром рассчитывает на рекордную прибыль по итогам года
По итогам 2018 года российский газовый гигант Газпром ожидает получение рекордной прибыли.
Обновлено в 04:18
Экономика
Генпрокуратура заявила о росте коррупции и взяточничества в России
Кроме того, отметил представитель надзорного ведомства, количество преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), выросло на 11%, а их общее число с начала года составило 2408.
Обновлено в 05:44
Экономика
Сбербанк начал страховать банковские карты от кибератак
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов – списания средств во время несанкционированных бесконтактных платежей со смартфонов клиентов или в результате заражения устройства вредоносными программами.
Обновлено в 02:49
Экономика
Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов
Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
«Простои будут». Росрыболовство распределит квоты на выловы
Подписание указа на вылов рыбы в 2019 году впервые за десять лет затянулось до последней декады декабря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева.
Обновлено в 05:45