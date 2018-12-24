Экономика
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФТАСС06:14
Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
ТАСС06:14
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Самый сложный период для экономической динамики — это начало 2019 года. Здесь целый комплекс факторов у нас сейчас сходится: это и непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики.
— Максим Орешкин, российский политикLenta.ru 10:30
с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что начало 2019 года станет сложным периодом для российской экономики.Life.ru09:36
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