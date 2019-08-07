Финансы
Орешкин прокомментировал ослабление рубляМосковский Комсомолец 09:20
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нынешнее ослабление рубля к доллару соответствует прогнозам его ведомства.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:57, Вашингтон
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Происшествия
У горящего битумохранилища в Дзержинском обрушилась крыша
В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля в битумном хранилище возле ТЭЦ-22.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский решил упростить получение разрешения для посещения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский планирует утвердить положение, согласно которому будет упрощена процедура получения разрешения на посещение полуострова Крым.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено в 07:12
Происшествия
На Алтае в результате камнепада погибла туристка
Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Общество
Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.
Обновлено в 09:30
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Политика
Пакистан понизит уровень дипломатических отношений с Индией
Пакистан понизит уровень дипломатических отношений с Индией и приостановит двухстороннюю торговлю в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир, сообщило пакистанское правительство.
Обновлено в 09:49
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Финансы
Цены на золото достигли своего шестилетнего максимума
Рост цены на золото продолжается на фоне развивающейся торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 09:10
Общество
Face, Icepeak и «Кровосток» выступят на митинге 10 августа, несмотря на запрет мэрии
Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар.
Обновлено в 09:43
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 09:40
Футбол
Сеск Фабрегас: «Удивлен разговорами о лишнем весе Азара»
Бельгиец подвергся критике со стороны испанских СМИ после перехода в "Реал", поскольку якобы имеет лишние семь килограммов веса.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Авто
Новый Hyundai Sonata приедет в Россию только с одним мотором
Пару мотору составит безальтернативный 6-ступенчатый "автомат".
Обновлено в 04:53
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Технологии
Эксперты рассказали о правилах кибербезопасности для граждан
Владельцам компьютеров и других гаджетов следует тщательно соблюдать цифровую гигиену — правила, которые обеспечивают цифровую безопасности, не позволяя допустить утечку данных пользователя, пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 09:12
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
Накануне Регина Тодоренко впервые показала восьмимесячного Михаила. Вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.
Обновлено в 08:22
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38