Финансы

Орешкин прокомментировал ослабление рубляМосковский Комсомолец 09:20

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нынешнее ослабление рубля к доллару соответствует прогнозам его ведомства.
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Орешкин назвал курс рубля в начале лета излишне крепким

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ТАСС09:03
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:57, Вашингтон
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