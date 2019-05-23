Экономика
Орешкин назвал экономический рост больюNews.ru вчера в 04:16
Рост экономики всегда сопровождается болезненными процессами, заявил на Столыпинском форуме в Москве министр экономического развития России Максим Орешкин. Экономический рост — это очень болезненный процесс; как говорят спортсмены: no pain — no gain, — цитирует слова Орешкина корреспондент News.ru.
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Орешкин примером живущих без пенсий китайцев призвал Россию жертвовать настоящим
Царьградвчера в 14:20
Орешкин назвал невыплату пенсий фактором экономического роста Китая
Московский Комсомолецвчера в 09:53
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Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
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Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке, передает "Комсомольская правда".
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Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
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Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
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Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Экономика
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
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Матиос сравнил военных прокуроров Украины с евнухами
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подготовил отчёт о работе своего ведомства с помощью отрывка из последней серии «Игры престолов».
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Авиарейс из Кургана до Москвы задержан из-за технических неполадок
Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
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Музыка
«Рекорд оркестр» откроет «Клуб путешественников»
Группа "Рекорд оркестр" представит свой новый альбом "Клуб путешественников" в клубе "16 тонн" 7 июня 2019 года.
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Музыка
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Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Космос
База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера Циолковский
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Почти треть россиян считает себя бедными
Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
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Принц Уильям раскрыл семейное прозвище принцессы Шарлотты
Оказалось, что в семье маленькую принцессу Шарлотту называют Mignonette, что в переводе с английского означает «резеда».
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