Экономика

Орешкин назвал экономический рост больюNews.ru вчера в 04:16

Рост экономики всегда сопровождается болезненными процессами, заявил на Столыпинском форуме в Москве министр экономического развития России Максим Орешкин. Экономический рост — это очень болезненный процесс; как говорят спортсмены: no pain — no gain, — цитирует слова Орешкина корреспондент News.ru.
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Максим Орешкин: «Это осознанная политика – жертвовать настоящим, чтобы ВВП рос»

БИЗНЕС Online01:02

Орешкин примером живущих без пенсий китайцев призвал Россию жертвовать настоящим

Царьградвчера в 14:20

Орешкин назвал экономический рост болезненным процессом

Rambler News Serviceвчера в 05:15

Орешкин назвал невыплату пенсий фактором экономического роста Китая

Московский Комсомолецвчера в 09:53

Орешкин назвал экономический рост болью

News.ruвчера в 04:16
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Происшествия

В Пермском крае загорелся газопровод

Обновлено в 00:59
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено вчера в 18:59
Авто

Дилеры Renault начали принимать заказы на спецсерию кроссовера Arkana

Дилеры французского автопроизводителя Renault в России начали принимать заказы на Renault Arkana в стартовой версии Edition One.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских официально поженились

Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Наука

Ученые выяснили, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение

Обновлено в 00:52
Футбол

Венгер рассказал о возвращении в футбол

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 01:26
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке, передает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 23:11
Хоккей

Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Авто

Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout

На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка

Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Экономика

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Футбол

Лукаку может уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за Сульшера

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Политика

Матиос сравнил военных прокуроров Украины с евнухами

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подготовил отчёт о работе своего ведомства с помощью отрывка из последней серии «Игры престолов».
Обновлено в 00:42
Происшествия

Авиарейс из Кургана до Москвы задержан из-за технических неполадок

Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
Обновлено в 01:42
Музыка

«Рекорд оркестр» откроет «Клуб путешественников»

Группа "Рекорд оркестр" представит свой новый альбом "Клуб путешественников" в клубе "16 тонн" 7 июня 2019 года.
Обновлено в 02:06
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Космос

База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера Циолковский

Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Почти треть россиян считает себя бедными

Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Принц Уильям раскрыл семейное прозвище принцессы Шарлотты

Оказалось, что в семье маленькую принцессу Шарлотту называют Mignonette, что в переводе с английского означает «резеда».
Обновлено в 01:39
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Столыпин Петр Аркадьевич
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Государственный деятель Российской империи, статс-секретарь Его Императорского Величества, действительный статский советник, гофмейстер. Гродненский и саратовский губернатор, министр внутренних дел и председатель Совета министров, член Государственного совета.
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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