Экономика
Орешкин назвал экономический рост больюNews.ru вчера в 04:16
Рост экономики всегда сопровождается болезненными процессами, заявил на Столыпинском форуме в Москве министр экономического развития России Максим Орешкин. Экономический рост — это очень болезненный процесс; как говорят спортсмены: no pain — no gain, — цитирует слова Орешкина корреспондент News.ru.
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Орешкин назвал невыплату пенсий фактором экономического роста Китая
Московский Комсомолецвчера в 09:53
Орешкин примером живущих без пенсий китайцев призвал Россию жертвовать настоящим
Царьградвчера в 14:20
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Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
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Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
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Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
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Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе
БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.
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Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
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Хоккей
Войнову сократили срок дисквалификации в НХЛ
Дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:23
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
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Политика
Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
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Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты
Задание и цели группе диверсантов были поставлены ГУР МО и СБ Украины В ДНР ополченцы задержали группу украинских диверсантов, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство госбезопасности самопровозглашенной республики.
Обновлено вчера в 15:12
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Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке
С субботы, 25-го мая, крупнейшая финансовая организация РФ Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3—0,6 п. п. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление руководителя кредитной компании Германа Грефа.
Обновлено в 04:48
Общество
Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК
Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Политика
США пригрозили валютным манипуляторам введением пошлин
Министерство торговли США рассматривает введение компенсационных пошлин на страны, которые занижают свою валюту по отношению к американской валюте – доллару.
Обновлено в 06:09
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Культура
НТВ анонсировало фильм-расследование про Навального
Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование об оппозиционере Алексее Навальном и его ближайших соратниках.
Обновлено в 07:19
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Музыка
Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»
По словам помощницы артистки, 24 мая Лобода даст концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 05:11
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Авто
Skoda показала первый вседорожный Superb Scout
Автопроизводитель Skoda продемонстрировал новую модификацию Superb Scout в рамках мероприятия в Братиславе.
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Политика
Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского
План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Футбол
«Эвертон» подписал голкипера «Хаддерсфилда» Лессля
Голкипер «Хаддерсфилда» Йонас Лессль сменит клуб. С 1 июля датчанин станет игроком «Эвертона».
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