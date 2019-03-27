Политика
Орешкин назначен куратором ТывыRT на русском 10:47
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Происшествия
Защита предложила за Абызова залог в 1 млрд рублей
Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова попросила отпустить подзащитного под залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 11:24
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Футбол
Лучший российский бомбардир заинтересовал английские клубы
«Талант у пацана большой», — резюмировал Варга. Чалов — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2018/2019.
Обновлено в 11:21
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Обновлено в 07:30
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Наука
В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник
Сообщается, что крупнейший ледник, расположенный в Гренландии, Якобсхавн после таяния на протяжении последних нескольких лет вновь внезапно начал расти.
Обновлено вчера в 18:11
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Хоккей
«Салават Юлаев» готовится к финалу Восточной конференции
Финал конференции начнётся 29 и 31 марта в Балашихе. В Уфе игры состоятся 2 и 4 апреля.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия
ФСБ проводит обыски у десятков крымских татар
В Крыму после аннексии полуострова против мусульман, в основном крымских татар, сфабриковано уже восемь дел "Хизб ут-тахрир".
Обновлено в 04:26
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Кино
Сандра Буллок могла сыграть Нео в «Матрице»
Продюсер "Матрицы" Лоренцо Ди Бонавентуре припомнил, как тяжело создателям было найти актёра на роль Нео.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Экономика
Цифровые профили могут появиться у россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
В Венесуэлу, по некоторым данным, прибыли российские киберспециалисты
Главной целью прибытия киберспециалистов из России в Каракас является защита венесуэльского президента Николаса Мадуро от свержения, уверяет источник агентства Reuters.
Обновлено в 04:07
Спорт
Олег Васильев: «Медведева боролась за медаль всеми доступными и легальными способами. Ее бронза дорогого стоит»
Медведева боролась за свою медаль всеми доступными и легальными способами.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Взрыв прогремел на западе Стокгольма, есть раненые
На западе Стокгольма прогремел взрыв — задеты несколько зданий, как минимум пять человек ранены.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Экономика
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий
Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:03