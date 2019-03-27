Экономика

Орешкин назначен куратором ТывыRT на русском вчера в 10:47

Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
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Правительство назначит кураторов отстающим регионам

Коммерсантъвчера в 11:03

Орешкин назначен куратором Тывы

RT на русскомвчера в 10:47

Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы

ТАССвчера в 10:28

Правительство назначит министров и вице-премьеров кураторами отстающих регионов

Ведомостивчера в 10:20

Медведев назначил Орешкина куратором Тувы

РИА Новостивчера в 10:16

Министры и вице-премьеры станут кураторами самых отстающих регионов России

Интерфаксвчера в 10:09

Орешкин стал куратором развития Тывы

РБКвчера в 10:05
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Спорт

Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова

Обновлено в 03:22
Общество

ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки

Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова

Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Шоу-бизнес

Лиза Галкина стала звездой модного показа Галины Юдашкиной

Звездное дефиле открыл опытный манекенщик, 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша, а закрыла мероприятие очаровательная дочь Аллы Пугачевой - Лиза, ставшая звездой показа.
Обновлено в 03:40
Транспорт

На севере КАД Петербурга на три месяца закроют внутреннее кольцо

С 1 апреля по 1 июля 2019 года будет полностью перекрыто для движения автотранспорта внутреннее кольцо КАД Петербурга на участке между Парашютной улицей и проспектом Культуры.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане

В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Авто

Kia показал концептуальный кроссовер Mohave Masterpiece

Корейский автопроизводитель Kia представил на автосалоне в Сеуле (Южная Корея) новый концепт Mohave Masterpiece.
Обновлено в 03:10
Космос

NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 00:59
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Футбол

Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»

Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Полина Гагарина выложила фото без макияжа

Коллеги, родственники и поклонники поздравляли именинницу с самого утра, однако сама дождалась шести часов вечера и выложила снимок без макияжа в Instagram, показав свою естественную красоту.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

Пекин: торговые переговоры США и Китая проходят успешно

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн утром в четверг, 28 марта, заявил, что торговые переговоры Китая и Соединенных Штатов Америки в настоящий момент проходят успешно.
Обновлено в 04:33
Спорт

Отец Загитовой не смотрел прокат дочери на чемпионате мира

Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, которая стала чемпионкой мира в Сайтаме, отметил, что не смотрел выступление дочери.
Обновлено в 04:48
Футбол

Фабрегас составил символическую команду из одноклубников

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас составил свою символическую сборную из одноклубников за всю свою карьеру.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Мадуро заявил об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Мадуро заявил, что атаку совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки. У властей, по его словам есть доказательства, в том числе пули.
Обновлено в 03:02
Авто

Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП

Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:57
Энергетика

«Газпром» может возобновить закупку газа в Туркмении

В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Транспорт

Станция метро «Каховская» закрывается почти на два года

Как рассказали в департаменте строительства, "Каховская" закрывается для модернизации инфраструктуры станции и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено вчера в 08:26
Политика

Дума Владивостока избрала Олега Гуменюка мэром города

Исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Олег Гуменюк был избран мэром города, 28 марта сообщили в городской мэрии.
Обновлено в 02:16
Политика

Путин уверен в развитии военного сотрудничества с Киргизией

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества с Киргизией.
Обновлено в 04:52
Кино

Красота и чудовище: вышел новый ролик «Годзилла: Король монстров»

Обновлено в 04:30
Происшествия

Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео

Обновлено вчера в 23:31
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