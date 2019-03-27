Политика

Орешкин назначен куратором ТывыRT на русском 10:47

Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
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Встреча в позитивном ключе: глава Тувы полон надежд после совещания в правительстве РФ

Московский Комсомолец Тыва13:59

Медведев назначил Орешкина куратором Тувы

РИА Новости10:16

Орешкин назначен куратором Тывы

RT на русском10:47

Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы

ТАСС10:28

Правительство назначит кураторов отстающим регионам

Коммерсантъ11:03

Министры и вице-премьеры станут кураторами самых отстающих регионов России

Интерфакс10:09

Орешкин стал куратором развития Тывы

РБК10:05
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Армия и оружие

Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России

"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ", - сказал Грушко.
Обновлено в 03:25
Общество

Глава МВД Франции намерен запретить манифестацию «желтых жилетов» на Елисейских полях

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в среду о намерении запретить проведение 30 марта манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях.
Обновлено в 14:48
Здоровье

Диетолог рассказал, как бороться с ожирением в России

Хлеб был и остаётся важнейшим продуктом питания.
Обновлено в 12:24
Политика

США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле

Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:34
Политика

Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено в 16:05
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика

Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме

Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Происшествия

Несколько человек пострадали в результате взрыва на западе Стокгольма

Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Елена Малышева впервые показала маму-инвалида

Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.
Обновлено в 03:00
Общество

Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды

Двое британских студентов решили провести три недели в малазийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.
Обновлено в 15:38
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Происшествия

В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео

Обновлено в 15:50
Общество

Кировский областной суд признал незаконной плату за мусор «с квадрата»

На обжалование приговора у правительства есть месяц Кировский областной суд признал недействительным решение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области о начислении платы за вывоз ТКО "с квадрата".
Обновлено в 10:45
Происшествия

Экс-министр Открытого правительства Абызов арестован на два месяца

Обновлено в 14:34
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Пожар на заводе на севере Петербурга локализован

Спасатели локализовали в среду вечером пожар на территории завода на Сердобольской улице в Приморском районе Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС города.
Обновлено в 15:45
Происшествия

В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны

Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Здоровье

Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты

В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Космос

Раскраска галактик добровольцами поможет разобраться в их эволюции

Участникам проекта необходимо проверять результаты работы компьютерных алгоритмов, которые выделяют границы галактик на снимках, и исправлять ошибки, а итоги их работы помогут разобраться в свойствах и эволюции различных галактик на протяжении миллиардов лет, сообщается в пресс-релизе Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Кино

Студия Marvel опубликовала новые постеры к фильму «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала на официальном веб-сайте новые постеры к готовящемуся фильму под названием «Мстители: Финал».
Обновлено в 07:13
Происшествия

Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на поле

Спортивный журналист Рафаэл Хензел, выживший при крушении самолёта с игроками «Шапекоэнсе» в 2016 году, скончался в возрасте 45 лет.
Обновлено в 06:26
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Энергетика

Импортеры пожаловались на низкое качество американской сланцевой нефти

Импортеры недовольны низким качеством сланцевой нефти из США, которая в процессе транспортировки загрязняется различными химическими соединениями и металлами, что затрудняет переработку и снижает качество сырья, пишет Bloomberg.
Обновлено в 16:21
Кино

Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»

Режиссёр Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма «Братство» о советских солдатах в Афганистане 9 мая.
Обновлено в 11:32
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