Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляцияГазета.Ru вчера в 09:01

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
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Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

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РИА Новостивчера в 07:35

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