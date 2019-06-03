Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляцияГазета.Ru 09:01

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
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Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Газета.Ru09:01

Минэкономики допустило рост ВВП в 2019 году выше прогнозных 1,3%

Коммерсантъ08:36

Орешкин: Рост ВВП в России может превысить прогнозы

РЕН ТВ07:47

Орешкин: инфляция прошла пик и будет замедляться

Московский Комсомолец08:05

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

РБК08:26

Орешкин заявил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3%

РИА Новости07:35

Инфляция в России в марте прошла пик в 5,3%

Говорит Москва07:53
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
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