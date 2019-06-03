Экономика
Орешкин констатировал прохождение пика инфляцияГазета.Ru 09:01
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
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Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска компании Kinodanz
По мнению блогера, в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Хоккей
Ярославский «Локомотив» пополнился защитником «Ак Барса»
Вечером в понедельник «Локомотив» и «Ак Барс» произвели обмен игроками. В Ярославль возвращается защитник Михаил Сидоров.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото
Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
Обновлено в 09:51
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Российскую делегацию пригласили на торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщило посольство РФ во Франции.
Обновлено в 13:33
Авто
Toyota Supra стала доступна для заказа в России
Компания Toyota начала прием заказов на возрожденное спортивное купе Supra в России.
Обновлено в 03:08
Футбол
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Политика
Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
Обновлено в 09:08
Политика
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Общество
В Ленинградском зоопарке родились сурчата и уникальный хамелеон-гигант
28 мая в зоопарке появился на свет уникальный житель — один из самых красивых представителей отряда чешуйчатых, а также самый крупный — хамелеон Парсони.
Обновлено в 10:59
Космос
В Екатеринбурге школьник разработал лазерный сканер для исследования планет
Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.
Обновлено в 11:17
Транспорт
Станцию «Проспект Мира» Кольцевой линии закроют на вход утром 4 июня
Для проезда к ближайшим станциям столичной подземки пассажиры могут воспользоваться наземным городским транспортом.
Обновлено в 12:07
Футбол
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы
Полузащитник сборной России Юрий Газинский покинет расположение национальной команды из-за травмы, полученной в контрольном матче с "Чертаново" (6:0). Игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча.
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Microsoft провела закрытую демонстрацию устройства с двумя экранами
Очень необычно, что Microsoft провела презентацию для сотрудников вместо того, чтобы показать свои разработки широкой публике, но это может указывать и на то, что цикл создания устройства уже близится к завершению.
Обновлено в 08:30
Политика
Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи
Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Политика
ЕС намерен продлить санкции против Крыма
По информации европейских источников в Брюсселе ТАСС, Евросоюз намерен продлить действие санкций против Крыма и Севастополя, которые истекают 23 июня 2019 года, еще на год.
Обновлено в 10:31
Политика
Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»
Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения
Российские Сухопутные войска получат в 2019 году более 2500 образцов вооружения. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа
Обновлено в 12:09
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04