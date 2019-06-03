Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляцияГазета.Ru 09:01

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
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Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Газета.Ru09:01

Минэкономики допустило рост ВВП в 2019 году выше прогнозных 1,3%

Коммерсантъ08:36

Инфляция в России в марте прошла пик в 5,3%

Говорит Москва07:53

Орешкин: инфляция прошла пик и будет замедляться

Московский Комсомолец08:05

Орешкин: Рост ВВП в России может превысить прогнозы

РЕН ТВ07:47

Орешкин заявил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3%

РИА Новости07:35

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

РБК08:26
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Гаджеты

Apple окончательно избавилась от iTunes

Компания Apple объявила о прекращении существования iTunes в новой версии операционной системы macOS.
Обновлено в 15:38
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

Обновлено в 15:32
Кино

Трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari опубликован в Сети

В Сети появился официальный трейлер фильма "Дерзкий вызов" режиссера Джеймса Мэнголда.
Обновлено в 05:13
Кино

Идиотизм в чистом виде: в «Чернобыле» не нашли темнокожих людей

Обновлено в 14:56
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Здоровье

Минздрав ответил на заявление Счетной палаты о зарплатах врачей

Ранее Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.
Обновлено в 13:36
Происшествия

В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами

Обновлено в 17:13
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Суд арестовал женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 14:12
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Политика

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Футбол

Украина вышла в четвертьфинал юношеского ЧМ

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 16:30
Футбол

Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Культура

Трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане появился в Сети

Как пишет журнал Variety, в фильм Скорсезе «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese» вошли эксклюзивные интервью, редкие архивные кадры с концертов и другой ранее не публиковавшийся материал.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
Здоровье

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Кино

Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии родила сына

Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже

В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника

В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Энергетика

Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяца

В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Происшествия

На столе портрет, свечи, цветы: Десятки жильцов Нового Тушина собрались на месте расправы над ефрейтором ГРУ

Обновлено в 13:27
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