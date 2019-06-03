Экономика
Орешкин констатировал прохождение пика инфляцияГазета.Ru вчера в 09:01
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
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Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Экономика
Китайский бизнес может перенести производство в РФ
Малые и средние предприятия Китая под давлением торговой войны с Соединенными Штатами задумались о переносе производства в Россию.
Обновлено вчера в 23:38
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон
В Токио задержали россиянина, пишет агентство Киодо. Его подозревают в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона.
Обновлено в 00:23
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Общество
Около 10 тысяч советских ГОСТов собираются отменить в России
По мнению экспертов, значительная часть ГОСТов времен СССР уже давно устарела и мешает развитию экономики.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободили из колонии по УДО
Бывшего первого заместителя начальника столичного главы Следственного комитета Дениса Никандрова, осужденного на 5,5 года за получение взятки, освободили из колонии.
Обновлено в 02:51
Авто
Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса
Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым.
Обновлено в 00:41
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Единоборства
Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым
Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 03:09
Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent пытается удержаться выше $61 за баррель
Со своей стороны, старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $60,5-61,4 за баррель».
Обновлено вчера в 02:37
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн
Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым резким ростом зарплат
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 02:33
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
Обновлено вчера в 05:36
Космос
Телескоп Hubble снял сближение галактики с Млечным путем
Новую фотографию галактики Messier 90, сделанную орбитальным телескопом Hubble с использованием нескольких детекторов излучения, разместил в понедельник портал Space.com.
Обновлено в 01:55
Общество
Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе
Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Вакарчук потребовал от Зеленского закон об отношениях с Россией
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать конкретный закон об отношениях с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 00:31