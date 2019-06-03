Экономика
Орешкин констатировал прохождение пика инфляцияГазета.Ru вчера в 09:01
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Обновлено 02 июня в 16:45
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье
Столичные клиники получили гранты за раннюю диагностику онкозаболеваний
Гранты за раннюю диагностику онкозаболеваний присудили 23 столичным клиникам по итогам работы во втором полугодии 2018 года, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Зеленский назначил своего пресс-секретаря
Обновлено вчера в 07:01
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат
В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено вчера в 21:40
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково
Обновлено вчера в 06:20
Наука
Онкологи из РФ нашли препарат для устранения рвоты при химиотерапии
Ныне врачи нередко применяют для устранения таких симптомов лекарства на основе апрепитанта, блокирующего рецепторы пищеварения, отвечающего за рвоту вещества, но такие препараты не всегда доступны в связи с дороговизной.
Обновлено вчера в 10:02
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финале розыгрыша Кубка Стэнли
Сегодняшняя забитая шайба в ворота «Бостона» стала для россиянина 11-й в текущем play-off Кубка Стэнли, и теперь он занимает третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра.
Обновлено в 00:56
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Армия и оружие
Япония возобновляет полеты F-35
Обновлено вчера в 20:13
Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве во вторник, 4 июня, говорится на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено вчера в 23:24
Транспорт
На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков
Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Культура
Картину Петрова-Водкина продали почти за 12 млн долларов
Обновлено вчера в 10:06
Космос
Грузовой космический корабль Dragon приземлился в Тихом океане
Беспилотный транспортный космический корабль Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках программы NASA, совершил посадку в Тихом океане после отстыковки от Международной космической станции.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
Обновлено в 00:16
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16
Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Японии 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
Обновлено в 01:31
Общество
Роспотребнадзор назвал регионы России с самым грязным воздухом
Роспотребнадзор назвал регионы России с самым загрязненным воздухом. Высокий уровень загрязнения воздуха отмечен в 21 регионе.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Госдеп призвал Пекин обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти КНР обнародовать данные о числе погибших в ходе подавления акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года.
Обновлено вчера в 13:55
Наука
Генное редактирование может сократить жизнь
Используя мощный инструмент генного редактирования CRISPR/Cas9 на человеческом эмбрионе, чтобы вырезать и вставить новую ДНК, профессор изменил исходный ген CCR5 в эмбрионе на мутированную версию под названием Delta32.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
«Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках
Бактерии кишечной палочки найдены в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».
Обновлено в 01:00