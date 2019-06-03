Экономика
Орешкин констатировал прохождение пика инфляцияГазета.Ru вчера в 09:01
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
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Происшествия
В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек
Обновлено в 03:51
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Глава Киевской полиции подал в отставку и попросился в Донбасс
Глава Киевской областной полиции генерал Дмитрий Ценов подал в отставку после убийства полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 02:46
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
В Госдуме призвали Запад начать переговоры по отмене санкций
Россия открыта для проведения переговоров с западными странами по отмене санкционного режима, продление ограничений контрпродуктивно и вредоносно, прежде всего для их инициаторов, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Обновлено в 01:53
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
Изменились правила расходования материнского капитала на ипотеку
Изменились и правила подачи документов на использование материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Здоровье
Диетологи раскрыли секреты питания для женщин после 40 лет
Обновлено в 02:37
Политика
Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй
РИА «Новости» пишут, что Трамп совершил секундное нарушение, коснувшись или чуть не коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Обновлено вчера в 19:17
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»
Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Футбол
«Парма» может подписать Мануэла Фернандеша
Португальский хавбек московского «Локомотива» может покинуть клуб этим летом. В услугах 33-летнего полузащитника заинтересована «Парма».
Обновлено в 03:18
Авто
Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса
Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым.
Обновлено в 00:41
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Единоборства
Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым
Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 03:09
Кино
Умер актер британского сериала «Доктор Кто»
Актер умер 3 июня после непродолжительной болезни. Чем именно болел актер, издание не уточняет.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии
Никандров был приговорен к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП
Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения трех машин в Серебряно-Прудском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:24
Гаджеты
Apple окончательно похоронила iPhone 5s
Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
Обновлено вчера в 21:03
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено вчера в 12:10