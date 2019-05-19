Экономика
МЭР сохраняет прогноз по росту ВВП России в 1,3% по итогам годаNews.ru 02:49
Министерство экономического развития РФ по-прежнему придерживается прогноза по росту ВВП России на уровне 1,3% в текущем году. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.
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Российская экономика близка к рецессии: рост ВВП оказался хуже всех прогнозов
БИЗНЕС Onlineвчера в 01:54
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Технологии
Mail.ru Group приобрела сервис для поиска работы Worki
Mail.ru Group приобрела контрольный пакет акций сервиса для поиска работы и подбора персонала Worki.
Обновлено в 05:35
Политика
Крымские татары отреагировали на фотоподлог посольства Украины
Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев дал комментарий после того, как посольство Украины в США опубликовало фотографию из архива Музея памяти жертв холокоста и назвало ее снимком с изображением депортации крымских татар.
Обновлено в 08:05
Политика
Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
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Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
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Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
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Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.
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В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ
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Обновлено в 07:39
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Даже поговаривали, что Ксения давала Рите советы, как правильно "хайпануть" на теме развода.
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Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
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Происшествия
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МВД России предложило внести изменения в законодательство, которые бы позволили конфисковывать автомобили в качестве наказания за вождение в пьяном виде.
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Спецкор издания «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики газеты Максим Иванов заявили, что вынуждены покинуть издание.
Обновлено вчера в 05:48
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Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию
Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
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Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
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Политика
Зеленский обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину
Президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз" Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа на Украину через регазификационный терминал в Польше.
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Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47