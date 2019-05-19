МЭР сохраняет прогноз по росту ВВП России в 1,3% по итогам годаNews.ru 02:49

Министерство экономического развития РФ по-прежнему придерживается прогноза по росту ВВП России на уровне 1,3% в текущем году. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

МЭР сохраняет прогноз по росту ВВП России в 1,3% по итогам года

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