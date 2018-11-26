Экономика

Орешкин: инфляция к концу 2018 года может превысить 4%
Комсомольская правда
вчера в 11:18

Минэкономразвития ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и выше. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин в ходе первого российско-индийского экономического диалога. «В районе 4%», - ответил министр на вопрос об инфляционных ожиданиях на конец 2018 года.
Комсомольская правдавчера в 11:18
с чего всё началось

Минэкономразвития допускает инфляцию выше 4% к концу 2018 года

Минэкономразвития ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах первого российско-индийского стратегического экономического диалога.
ТАССвчера в 08:28

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Орешкин: инфляция к концу 2018 года может превысить 4%

Комсомольская правдавчера в 11:18

Орешкин допустил ускорение инфляции к концу года

Московский Комсомолецвчера в 11:05

Минэкономразвития ожидает роста инфляции к концу года

Российская газетавчера в 09:16

Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года

RT на русскомвчера в 09:09

Глава Минэкономразвития не исключил повышение уровня инфляции

Известиявчера в 08:30

Минэкономразвития допускает инфляцию выше 4% к концу 2018 года

ТАССвчера в 08:28

Орешкин не исключил инфляцию выше 4% к концу года

Газета.Ruвчера в 08:25
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Экономика

Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России

Темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. Об этом заявил глава Счетной палаты в ходе пятого Международного форума Финансового университета при правительстве «Как попасть в пятерку», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:23
Экономика

СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. руб

Клиент Тинькофф Банка Виталий рассказал, что кредитная организация затребовала фотографии карт, с которых на его карточку были переведены деньги (также 1 тыс. руб.).
Обновлено в 03:19
Экономика

Минтранс попросил не поднимать НДС на внутренние перелеты

Авиакомпании могут потерять сотни миллионов пассажиров, а бюджет — свыше 100 млрд. руб. из-за повышения НДС на внутренние авиаперевозки через Москву, заявил глава Минтранспорта Евгений Дитрих в письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 03:19
Экономика

Минюст России отказался признать решение суда по иску Ощадбанка

Россия не признает решение Арбитражного трибунала в Париже о взыскании с нее $1,3 млрд по иску украинского Ощадбанка, сообщает РБК со ссылкой на российский Минюст.
Обновлено в 03:16
Экономика

«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление компании

«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление, следует из раскрытия и сообщения оператора.
Обновлено в 03:22
Экономика

Мантуров не исключил новых механизмов поддержки промышленности

Фонд развития промышленности (ФРП) может предложить новые меры поддержки отечественной промышленности в связи с ожидаемой очередной волной санкций со стороны США.
Обновлено в 03:20
Финансы

Курс рубля снова «диктует» геополитика

В движение котировок рубля вновь резко вмешалась геополитика.
Обновлено в 01:35
Экономика

«Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в США

"Лаборатория Касперского", компания, производящая ПО в области информбезопасности, приостановила планы по открытию офисов в Чикаго и Лос-Анджелесе, открытие офиса в Торонто переносится на 2019 год, сообщил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев.
Обновлено в 02:38
Экономика

«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже

«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.
Обновлено в 03:17
Экономика

Винни Лингем, Civic: цена Bitcoin будет ниже $5000 в ближайшие полгода

Bitcoin будет находиться в коридоре $3000-$5000 в ближайшие 3-6 месяцев, считает глава блокчейн-стартапа Civic Винни Лингем.
Обновлено в 02:44
Экономика

ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в Системе быстрых платежей

Совет директоров ЦБ РФ утвердил тарифы для кредитных организаций за переводы, осуществляемые в Системе быстрых платежей (СБП), которая начнет действовать в начале 2019 года.
Обновлено в 03:23
Экономика

Банкам разрешили не раскрывать информацию

Российским банкам, кредитным организациям и небанковским кредитным организациям, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, разрешили не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию.
Обновлено в 03:19
Экономика

Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»

О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 02:39
Энергетика

Нефть Brent подросла до $59,7 за баррель после обвала на 12% за неделю

Чистые "длинные" позиции (ставки на рост цены) для Brent за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились на 15% - до 182,6 тыс. контрактов, минимума с января 2016 года, как раз перед тем, когда нефть опустилась ниже $30 за баррель, свидетельствуют данные биржевого оператора ICE Futures Europe.
Обновлено в 03:05
Экономика

ВТБ нашел нового куратора продажи розничных продуктов

Членом правления ВТБ, отвечающим за продажу розничных продуктов банка, станет Олег Смирнов, бывший руководитель Московского банка Сбербанка, рассказали «Коммерсанту» источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 02:57
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