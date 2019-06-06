Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитованияТАСС 03:26
Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
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Политика
На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной
Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
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Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».
Обновлено в 03:25
Общество
«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью
Обновлено вчера в 07:48
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Авто
Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод Haval
Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Главбуха посольства России в Израиле обвинили в афере на 50 млн рублей
По версии следствия. с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежную сумму в размере более 49 млн рублей.
Обновлено в 03:57
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Интернет
В Роскачестве рассказали, как подобрать надежный пароль к аккаунтам
Чтобы обезопасить аккаунт, следует подбирать только сложные комбинации из букв, цифр и специальных символов Эксперты Роскачества рассказали, как правильно подбирать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено в 03:33
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Футбол
Заха: почти каждый матч меня называют обезьяной или ниггером
Ивуарийский нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха признался, что почти на каждом матче он подвергается расистским оскорблениям.
Обновлено в 02:47
Авто
Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento
Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:13
Экономика
Кудрин оценил потенциал роста российской экономики
В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Петербург на ПМЭФ предложил расширить свою успешную ОЭЗ
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика
Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии
Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Общество
Большинство россиян боятся остаться без работы из-за цифровизации
Почти четверть опрошенных считают, что риск потерять работу возрастает, если не проходить обучение в сфере информационных технологий.
Обновлено в 03:40
Экономика
«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае
"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:18
Кино
Санса Старк меняет профессию
6 июня в российском прокате стартует новый геройский экшен от Marvel: "Люди Икс: Темный Феникс".
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный
В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении
Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Говоря о будущем, опрошенные россияне полагают, что основным источником их средств к существованию после достижения пенсионного возраста будет государственная пенсия (66%).
Обновлено в 00:01
Игры
Metro: Exodus будет доступна в Windows Store с 9 июня
Компания Microsoft запустила страницу игры Metro: Exodus в собственном магазине приложений.
Обновлено в 01:40