Экономика
Орешкин: экономика России готова к падению цен на сырьевые товары лучше, чем в 2014 годуТАСС 09:41
Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары, но экономика РФ, по его мнению, готова к ним гораздо лучше, чем в 2014 г.
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Здоровье
«Бабушкины» рецепты от токсикоза
Токсикоз — очень неприятное явление, ввиду чего будущим мама хочется избавиться от возникшей проблемы как можно быстрее.
Обновлено в 09:18
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ЛНР
Журналистка Ольга Скабеева в своем телеграм-канале возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
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Транспорт
Дворы многоэтажек подтопило из-за дождя в Краснодаре
Придворовые территории многоэтажных жилых комплексов оказались подтопоены в Краснодаре из-за затяжного дождя, затруднено движение трамваев, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 07:58
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду на 16:00
Обновлено в 09:38
Политика
Глава Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
Гендиректор компании Siemens Джо Кайзер заявил, что удручен тем, что администрация президента США становится лицом расизма и депортации людей из страны.
Обновлено в 08:10
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Происшествия
В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит
Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.
Обновлено в 09:54
Единоборства
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.
Обновлено в 03:54
Политика
Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 08:26
Кино
[SDCC 2019] Показан трейлер мультфильма Харли Квинн
По сюжету Харли Квинн расстается с Джокером, выходит из команды и объединяется с Poison Ivy и всяким сбродом, не состоящим в других бандах, в том числе с Catwoman и Scarecrow.
Обновлено в 04:10
Политика
Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»
Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
Обновлено в 09:44
Наука
Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз
Обновлено 18 июля в 08:45
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Единоборства
Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга
Обновлено вчера в 02:25
Футбол
Вела: я лучше Ибрагимовича прямо сейчас
После недавнего дерби, завершившегося победой «Гэлакси» со счётом 3:2, швед сказал, что он лучше не только мексиканца, но и любого другого игрока MLS.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия
60 китов оказались на берегу Исландии
Около шестидесяти китов погибли на на южном побережье полуострова Снафеллснес в Исландии.
Обновлено в 09:35
Общество
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика
Медведчук рассказал о последствиях для Киева ассоциации с Евросоюзом
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина "стала нищей" из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и ближайшие 10-15 лет не может быть конкурентоспособной.
Обновлено в 09:35
Политика
На выборах в украинскую раду вместо сейфа использовали кастрюлю
На избирательном участке № 350666 в селе Нагорном Светловодского района Кировоградской области Украины на внеочередных выборах в Верховную раду вместо положенного сейфа использовали кухонную кастрюлю, опечатанную и обмотанную резинкой.
Обновлено в 05:10
Происшествия
«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции
Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа.
Обновлено в 07:21