Экономика

Орешкин: экономика России готова к падению цен на сырьевые товары лучше, чем в 2014 годуТАСС 09:41

Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары, но экономика РФ, по его мнению, готова к ним гораздо лучше, чем в 2014 г.
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Орешкин: экономика России готова к падению цен на сырьевые товары лучше, чем в 2014 году

ТАСС09:41
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