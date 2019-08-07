Экономика

Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскимиИзвестия вчера в 06:27

Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин 7 августа. Он отметил, что в отличие от Вашингтона Пекин считает Москву надежным поставщиком.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Мирная экспансия: Китай стал одним из крупнейших кредиторов мира

Газета.Ru01:36

Орешкин рассказал, чем Россия может помочь Китаю

Росбалтвчера в 08:41

Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими

Известиявчера в 06:27

Орешкин допустил переключение Китая на российский рынок из-за США

REGNUMвчера в 05:57

Максим Орешкин допустил замену США на Россию в торговле с Китаем

Говорит Москвавчера в 05:37

Россия может заместить Китаю американские товары, заявил Орешкин

РИА Новостивчера в 05:24

Орешкин: Китай может переключиться на российский рынок из-за торговых споров с США

ТАССвчера в 05:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено вчера в 08:21
Гаджеты

Samsung представил новый флагманский смартфон

Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском

В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Футбол

«Барселона» обыграла «Наполи» в США

Обновлено в 00:48
Космос

В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе

Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено 05 августа в 11:57
Происшествия

В Киргизии выросло число пострадавших при штурме дома Атамбаева

До 48 человек увеличилось число пострадавших при штурме дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в посёлке Кой-Таш.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель

На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено вчера в 21:38
Шоу-бизнес

43-летняя Милла Йовович объявила о третьей беременности

7 августа Милла неожиданно объявила своей 3-миллионной армии фолловеров, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 02:03
Общество

В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
Обновлено в 00:29
Футбол

Краснодар — Порту 0:1

Обновлено вчера в 04:38
Здоровье

Врачи скорой помощи попросили москвичей изолировать домашних животных перед приездом медиков

Домашние животные могут помешать работе врачей скорой помощи, поэтому до приезда медиков их лучше изолировать в другой комнате.
Обновлено в 02:00
Энергетика

Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель

Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Мужчина в Печатниках украл из кассы в банке 1,3 млн руб

Полиция устанавливает личность мужчины, похитившего деньги из кассы банка на юго-востоке столицы.
Обновлено в 02:40
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки

Обновлено вчера в 12:43
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири составила около 1,5 миллиона гектаров

Лесные пожары в регионах Сибирского федерального округа полыхают на общей площади около 1,5 миллиона гектаров, из 248 очагов локализовано 235, сообщил журналистам в среду представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Обновлено вчера в 04:34
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Кино

Художник Marvel показал Киану Ривза в образе супергероя

Иллюстратор Marvel Александр Лозано у себя в инстаграме показал, как бы выглядел Киану Ривз в роли короля Атлантиды Нэмора.
Обновлено вчера в 06:53
Технологии

«Перекрёсток» запустил возможность заказать ингредиенты для салатов и супов одной кнопкой

На сайте «Перекрёстка» появился раздел с видеорецептами блюд, ингредиенты к которым можно тут же легко заказать.
Обновлено вчера в 13:51
Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве машины

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя Магнитогорска, госпитализированного после взрыва автомобиля, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер

Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Футбол

«Арсенал» согласовал трансфер Тирни

"Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией

Представители правительства Венесуэлы не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
Обновлено вчера в 20:56
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Общество

Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:52
Политика

ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации

Обновлено вчера в 08:34
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix

Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.
Обновлено в 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное