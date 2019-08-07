Экономика
Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскимиИзвестия вчера в 06:27
Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин 7 августа. Он отметил, что в отличие от Вашингтона Пекин считает Москву надежным поставщиком.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в США
Обновлено в 00:48
Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено 05 августа в 11:57
Происшествия
В Киргизии выросло число пострадавших при штурме дома Атамбаева
До 48 человек увеличилось число пострадавших при штурме дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в посёлке Кой-Таш.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено вчера в 21:38
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович объявила о третьей беременности
7 августа Милла неожиданно объявила своей 3-миллионной армии фолловеров, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 02:03
Общество
В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
Обновлено в 00:29
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
Обновлено вчера в 04:38
Здоровье
Врачи скорой помощи попросили москвичей изолировать домашних животных перед приездом медиков
Домашние животные могут помешать работе врачей скорой помощи, поэтому до приезда медиков их лучше изолировать в другой комнате.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Мужчина в Печатниках украл из кассы в банке 1,3 млн руб
Полиция устанавливает личность мужчины, похитившего деньги из кассы банка на юго-востоке столицы.
Обновлено в 02:40
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири составила около 1,5 миллиона гектаров
Лесные пожары в регионах Сибирского федерального округа полыхают на общей площади около 1,5 миллиона гектаров, из 248 очагов локализовано 235, сообщил журналистам в среду представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Обновлено вчера в 04:34
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Кино
Художник Marvel показал Киану Ривза в образе супергероя
Иллюстратор Marvel Александр Лозано у себя в инстаграме показал, как бы выглядел Киану Ривз в роли короля Атлантиды Нэмора.
Обновлено вчера в 06:53
Технологии
«Перекрёсток» запустил возможность заказать ингредиенты для салатов и супов одной кнопкой
На сайте «Перекрёстка» появился раздел с видеорецептами блюд, ингредиенты к которым можно тут же легко заказать.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве машины
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя Магнитогорска, госпитализированного после взрыва автомобиля, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Футбол
«Арсенал» согласовал трансфер Тирни
"Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией
Представители правительства Венесуэлы не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
Обновлено вчера в 20:56
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации
Обновлено вчера в 08:34
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix
Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.
Обновлено в 02:20