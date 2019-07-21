Экономика
Орешкин допустил падение цен на сырьеКоммерсантъ 15:41
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что падение цен на сырьевые товары может продолжиться.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Экономика
Русфинанс Банк предлагает особые кредитные условия для покупки Kia Soul
Русфинанс Банк предлагает особые кредитные условия для будущих владельцев кроссовера Kia Soul, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено в 08:24
Политика
«Голос» готов выдвинуть Вакарчука в премьер-министры Украины
Глава избирательного штаба партии «Голос» Юлия Клименко заявила, что они готовы выдвинуть своего лидера Святослава Вакарчука в премьер-министры Украины, однако считают, что прежде нужно определиться с тем, кто будет формировать правительство.
Обновлено в 16:04
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 06:26
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника
"В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы", — отметила диетолог.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено в 13:20
Футбол
«ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону
Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.
Обновлено в 12:28
Политика
Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В США два самолета столкнулись в аэропорту
Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси, сообщает телеканал WSMV.
Обновлено в 11:49
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика
Российский фонд пояснил, почему не афишировал инцидент в Ливии
Российский Фонд защиты национальных ценностей первое время не афишировал арест своих сотрудников в Ливии, поскольку таким было условие переговоров об их освобождении, рассказал в своём канале в Telegram глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела хит Брэдли Купера и Леди Гаги
Шумиха вокруг романа Леди Гаги и Бреди Купера продолжается.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума.
Обновлено вчера в 08:05
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Футбол
Карпин: проскользнула мысль пригласить Глушакова в «Ростов»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, что у него была идея пригласить в команду полузащитника Дениса Глушакова после того, как футболист покинул московский "Спартак".
Обновлено в 14:55
Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Сирийские войска отразили атаку боевиков на юге Идлиба
Агентство САНА передает, что подразделения сирийской армии отразили попытку боевиков из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) захватить контроль над населенного пункта Эль-Кусабия на юге провинции Идлиб.
Обновлено в 11:48