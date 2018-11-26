Минэкономразвития ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах первого российско-индийского стратегического экономического диалога.

с чего всё началось

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС. «В районе 4%», — отметил он, отвечая на вопрос об ожидаемом показателе инфляции на конец 2018 года.

Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года

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