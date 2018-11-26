Экономика

Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года
RT на русском
09:09

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС. «В районе 4%», — отметил он, отвечая на вопрос об ожидаемом показателе инфляции на конец 2018 года.
RT на русском09:09
с чего всё началось

Минэкономразвития допускает инфляцию выше 4% к концу 2018 года

Минэкономразвития ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах первого российско-индийского стратегического экономического диалога.
ТАСС08:28

Подробнее о событии

Орешкин: инфляция к концу 2018 года может превысить 4%

Комсомольская правда11:18

Орешкин допустил ускорение инфляции к концу года

Московский Комсомолец11:05

Минэкономразвития ожидает роста инфляции к концу года

Российская газета09:16

Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года

RT на русском09:09

Глава Минэкономразвития не исключил повышение уровня инфляции

Известия08:30

Минэкономразвития допускает инфляцию выше 4% к концу 2018 года

ТАСС08:28

Орешкин не исключил инфляцию выше 4% к концу года

Газета.Ru08:25
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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