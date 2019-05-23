Орешкин допустил инфляцию ниже 4% по итогам годаRambler News Service 07:52

Инфляция по итогам текущего года может опуститься ниже уровня 4%, заявил в ходе выступления на коллегии Минэкономразвития глава министерства Максим Орешкин.

Орешкин допустил инфляцию ниже 4% по итогам года

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