Финансы
Орешкин допустил инфляцию ниже 4% по итогам годаRambler News Service 07:52
Инфляция по итогам текущего года может опуститься ниже уровня 4%, заявил в ходе выступления на коллегии Минэкономразвития глава министерства Максим Орешкин.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Религия
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм
Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Владимир Зеленский призвал внедрять в ВСУ западные стандарты
Обновлено в 08:39
Финансы
Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей
Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Ирине Аллегровой поставили неутешительный диагноз
Как утверждает Вдовин, Ирине Аллегровой необходимо срочное операционное вмешательство, которое называется "булхорн".
Обновлено в 05:00
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Экономика
Орешкин раскритиковал Росстат за ошибку в данных по промпроизводству
"Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные", - объяснил свою позицию глава Минэкономразвития, отметив значимость независимой и объективной статистики, а также ее доступности для широкой аудитории.
Обновлено в 08:49
Кино
Подсчитано точное число смертей в сериале «Игра престолов»
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Украина провела очередные испытания ракет «Ольха»
Украина провела новые испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области.
Обновлено в 09:15
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области
Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Экономика
Банк России выступил против запрета микрофинансирования
Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Выявлена основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Медики объяснили, что у большинства страдающих от рака наблюдалось низкое содержание в рационе цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В костромском детсаду на ребенка упало пианино
Следствие в Костромской области начало проверку по факту травмирования маленькой девочки в детском саду: на ребенка упало пианино, сообщает региональное Следственное управление СКР.
Обновлено в 08:48
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
ЧМ-2019. Сборная России прибыла на матч с США
Хоккеисты сборной России прибыли на арену, где состоится матч 1/4 финала чемпионата мира с командой США.
Обновлено в 08:43
Религия
Еще один подарок к 300-летию: мусульмане потребовали построить соборную мечеть в Екатеринбурге
Обновлено в 09:17
Спорт
Драчёв: блат в российском биатлоне ушёл в прошлое
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в блиц-опросе рассказал, реально ли найти работу в СБР бывшим российским биатлонисткам Светлане Слепцовой и Ольге Зайцевой.
Обновлено в 09:33
Авто
В Карачаево-Черкесии может начаться производство автомобилей Ravon
Выпуск узбекских автомобилей запланирован на второе полугодие 2019 года.
Обновлено в 03:25
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54