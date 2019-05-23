Орешкин допустил инфляцию ниже 4% по итогам годаRambler News Service 07:52

Инфляция по итогам текущего года может опуститься ниже уровня 4%, заявил в ходе выступления на коллегии Минэкономразвития глава министерства Максим Орешкин.

Орешкин допустил инфляцию ниже 4% по итогам года

Происшествия Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.

Происшествия В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.

Здоровье Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.

Общество Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.

Политика На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.

Космос Названы девять самых загадочных объектов во Вселенной Астрономы назвали девять самых загадочных объектов во Вселенной, объяснение которым ученые дать затрудняются.

Футбол «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".

Политика Указ Зеленского о роспуске парламента Украины оспорен в Верховном суде Жалобу в Верховный суд Украины на указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов в стране подала общественная организация «Общее дело».

Общество Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.

Происшествия Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.

Общество Красноярский депутат предложил запретить Minecraft Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.

Политика Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Футбол РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Армия и оружие Россия ответит на размещение американского радара в Норвегии Россия примет ответные меры после размещения американской РЛС в норвежском Варде, которая может стать частью системы ПРО США, заявили в российском МИД.

Происшествия Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Религия Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.

Энергетика Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.

Авто Skoda представила обновленный Superb Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.

Автоспорт Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.

Армия и оружие В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.