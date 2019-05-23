Финансы
Орешкин допустил инфляцию ниже 4% по итогам годаRambler News Service 07:52
Инфляция по итогам текущего года может опуститься ниже уровня 4%, заявил в ходе выступления на коллегии Минэкономразвития глава министерства Максим Орешкин.
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Происшествия
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Транспорт
В РЖД рассказали, как изменится интерьер «Сапсана»
Обновлено в 07:43
Здоровье
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Общество
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Космос
Названы девять самых загадочных объектов во Вселенной
Астрономы назвали девять самых загадочных объектов во Вселенной, объяснение которым ученые дать затрудняются.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей
Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:36
Кино
6887 героев погибло в «Игре престолов»
Обновлено в 10:42
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые попал в «Лигу Европы»
Обновлено в 03:00
Политика
Указ Зеленского о роспуске парламента Украины оспорен в Верховном суде
Жалобу в Верховный суд Украины на указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов в стране подала общественная организация «Общее дело».
Обновлено в 06:20
Общество
Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении
Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании
Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американского радара в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской РЛС в норвежском Варде, которая может стать частью системы ПРО США, заявили в российском МИД.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе
Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Религия
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм
Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено вчера в 12:18
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Космос
Древняя Венера могла стать безжизненной из-за океанов
Обновлено в 05:19
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако
Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14