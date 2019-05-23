Финансы

Орешкин допустил инфляцию ниже 4% по итогам годаRambler News Service 07:52

Инфляция по итогам текущего года может опуститься ниже уровня 4%, заявил в ходе выступления на коллегии Минэкономразвития глава министерства Максим Орешкин.
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Орешкин: инфляция в России по итогам 2019 года может опуститься ниже 4%

Аргументы и Факты10:16

Спрогнозировано снижение инфляции в России

Взгляд.ру09:06

Орешкин допустил инфляцию ниже 4% по итогам года

Rambler News Service07:52

Инфляция в России по итогам года может опуститься ниже 4%, заявил Орешкин

РИА Новости08:30

Необходимо стимулировать совокупный спрос - Орешкин

Финмаркет08:17

Инфляция в России на конец 2019 года может опуститься ниже 4%

ТАСС08:35

Минэкономразвития допускает инфляцию в РФ ниже 4% по итогам 19г

Financial One08:21
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Происшествия

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Транспорт

В РЖД рассказали, как изменится интерьер «Сапсана»

Обновлено в 07:43
Здоровье

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Общество

Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству

Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Космос

Названы девять самых загадочных объектов во Вселенной

Астрономы назвали девять самых загадочных объектов во Вселенной, объяснение которым ученые дать затрудняются.
Обновлено в 07:43
Футбол

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей

Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:36
Кино

6887 героев погибло в «Игре престолов»

Обновлено в 10:42
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые попал в «Лигу Европы»

Обновлено в 03:00
Политика

Указ Зеленского о роспуске парламента Украины оспорен в Верховном суде

Жалобу в Верховный суд Украины на указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов в стране подала общественная организация «Общее дело».
Обновлено в 06:20
Общество

Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении

Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании

Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Футбол

РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американского радара в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской РЛС в норвежском Варде, которая может стать частью системы ПРО США, заявили в российском МИД.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе

Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Религия

Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм

Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено вчера в 12:18
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Космос

Древняя Венера могла стать безжизненной из-за океанов

Обновлено в 05:19
Авто

Skoda представила обновленный Superb

Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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