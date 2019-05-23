Финансы
Орешкин допустил инфляцию ниже 4% по итогам годаRambler News Service вчера в 07:52
Инфляция по итогам текущего года может опуститься ниже уровня 4%, заявил в ходе выступления на коллегии Минэкономразвития глава министерства Максим Орешкин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Орешкин: инфляция в России по итогам 2019 года может опуститься ниже 4%
Аргументы и Фактывчера в 10:16
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Эксперты шведского института коррозии провели мировое исследование, в результате которого были выявлены самые гниющие и самые устойчивые к ржавчине машины.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие
В российской армии появилось новое звание
Обновлено в 03:12
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Обновлено в 02:23
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви
Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 00:30
Общество
Метель парализовала движение транспорта на Ямале
Метель и плохая видимость стали причиной отмены авиарейсов и движения парома по переправе Салехард — Лабытнанги на Ямале.
Обновлено в 02:05
Игры
Видео: знакомство с фракцией гномов в дополнении SpellForce 3: Soul Harvest
Новый трейлер знакомит игроков с ещё одной новой фракцией — гномами.
Обновлено в 02:00
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Авто
Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором
На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.
Обновлено вчера в 01:54
Технологии
Ростех представил в Иннополисе технологии для развития сетей 5G
Ростех представил в Иннополисе технологии для развития сетей 5G. Апробировать их в опытных зонах планируется летом 2019 года.
Обновлено вчера в 10:29
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Экономика
Греф сообщил о планах Сбербанка оптимизировать европейский бизнес
Сбербанк России намерен оптимизировать свой бизнес в странах Европы, заявил глава банка Герман Греф в опубликованном в пятницу интервью газете "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:45
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
В Московский зоопарк привезли из Берлина гривистого волка
Редкий гривистый волк появился в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Skoda показала свой новый внедорожный Superb Scout
Бренд Skoda представил свой первый внедорожный универсал Superb Scout.
Обновлено в 00:10
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса
Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено в 00:10