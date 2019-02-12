Орешкин: до 2036 года повышения пенсионного возраста не ожидаетсяГазета.Ru 03:22

Прошедший под знаком выборов 2018 год закончился утверждением программы реформ на ближайшие шесть лет ценой почти в 26 трлн руб. Правительство рассчитывает, что она поможет экономике совершить прорыв, но люди в это не верят: прогноз Минэкономразвития раскритиковало большинство аналитиков.

с чего всё началось

Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в прогнозе Минэкономразвития и бюджетном прогнозе Минфина дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается до 2036 года.

Орешкин: до 2036 года повышения пенсионного возраста не ожидается

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