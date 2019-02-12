Экономика
Орешкин: В РФ не предусмотрено новое повышение пенсионного возрастаРоссийская газета вчера в 22:52
"Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался", - сказал министр. По словам Орешкина, долгосрочный эффект от повышения пенсионного возраста россияне смогут оценить не сразу, а лишь через несколько лет.
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Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено.
— Максим Орешкин, российский политикТАСС вчера в 19:38
с чего всё началось
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