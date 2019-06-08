Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валютыВедомости 04:39

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
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Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости04:39

Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Lenta.ru05:40

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

RT на русском05:09

Орешкин рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Телеканал 360°04:48

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новости04:43

Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Газета.Ru07:15

Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

ТАСС05:08
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