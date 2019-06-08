Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валютыВедомости 04:39
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
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Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
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Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве
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Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
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Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
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Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
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Авто
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Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
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На территории армянского монастыря Ахпат возник пожар
Обновлено в 18:00
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Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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Экс-футболист «Тоттенхэма» скончался в возрасте 49 лет
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Роллс оказался тяжелее Головкина
Обновлено вчера в 16:53
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В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Авто
Тульский губернатор заявил, что автомобиль Aurus для него слишком дорогой
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал РИА Новости, что хотел бы приобрести лимузин проекта "Кортеж", который используют президент и премьер, но пока автомобиль стоит слишком дорого.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
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Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено вчера в 05:51
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 08:33
Финансы
Минфин оценил шансы на введение санкций против госдолга РФ
В Минфине России считают маловероятным введение санкций против госдолга, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, передает РИА "Новости" По его словам, исходя из "объективных фактов", интерес зарубежных инвесторов сдерживает "поползновения" в сторону таких ограничений.
Обновлено в 06:17
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Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Здоровье
Новый закон пустил родственников в реанимацию
Сегодня, 9 июня, вступает в силу федеральный закон, который открывает двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для родственников находящихся там пациентов.
Обновлено в 18:14
Политика
КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента
Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
Обновлено в 10:50
Авто
Porsche отзывает более 33 тысяч моделей Panamera
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Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в России
Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Общество
В США предложили отказаться от смартфона на неделю за тысячу долларов
В США решили провести акцию, в которой можно получить тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю, сообщает CBS.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15