Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валютыВедомости 04:39
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
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Футбол
Верратти заявил, что завистливые люди вставляют Неймару палки в колеса
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти встал на защиту Неймара, обвиняемого в изнасиловании.
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Футбол
В РФС отреагировали на возможное исключение России из новой Лиги чемпионов
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Обновлено в 05:27
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Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому»
Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».
Обновлено в 04:00
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В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
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Страна СНГ поставляет сирийским террористам советские боеприпасы. Фото
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Политика
Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
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Гаджеты
Apple и Huawei оказались наиболее надежными смартфонами
Смартфоны производителей Apple и Huawei признали самыми надежными на планете. Исследование на эту тему провела Harris Interactive.
Обновлено в 00:41
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Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 05:50
Общество
Свидетельница по делу футболистов показала первое фото после падения
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Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено 06 июня в 15:27
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Борисов сообщил об отсутствии влияния США на заказы российских С-400
Россия не опасается, что требования США к ряду стран не покупать российские системы ПВО С-400 скажутся на количестве иностранных заказов.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Непале девочка погибла после нападения леопарда
Обновлено в 05:28
Политика
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.
Обновлено вчера в 23:25
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
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Прыгнувший с Яхтенного моста подросток госпитализирован
По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, от дома 72 по Приморскому проспекту был госпитализирован 16-летний юноша с телесными повреждениями в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:11
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини
Подписчики жены Тарасова оценили стройную фигуру модели, однако некоторым фолловерам показалось, что Анастасия выбрала неудачную модель купальника.
Обновлено в 02:44
Политика
Google предупредила США об опасности санкций против Huawei
Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
Обновлено вчера в 07:03
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Барбашев дисквалифицирован на одну игру
Департамент безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашева на одну игру.
Обновлено вчера в 19:36