Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валютыВедомости 04:39

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.

Футбол В РФС отреагировали на возможное исключение России из новой Лиги чемпионов Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном исключении российских клубов из розыгрыша Лиги чемпионов после реформы турнира.

Футбол Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому» Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Политика Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.

Гаджеты Apple и Huawei оказались наиболее надежными смартфонами Смартфоны производителей Apple и Huawei признали самыми надежными на планете. Исследование на эту тему провела Harris Interactive.

Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Политика Борисов сообщил об отсутствии влияния США на заказы российских С-400 Россия не опасается, что требования США к ряду стран не покупать российские системы ПВО С-400 скажутся на количестве иностранных заказов.

Политика Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.

Культура Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети» Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.

Общество Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Общество Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.

Наука Найден способ понизить артериальное давление Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.

Происшествия Прыгнувший с Яхтенного моста подросток госпитализирован По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, от дома 72 по Приморскому проспекту был госпитализирован 16-летний юноша с телесными повреждениями в тяжелом состоянии.

Здоровье Малышева определила самую опасную болезнь XXI века Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.

Шоу-бизнес Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини Подписчики жены Тарасова оценили стройную фигуру модели, однако некоторым фолловерам показалось, что Анастасия выбрала неудачную модель купальника.

Политика Google предупредила США об опасности санкций против Huawei Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.