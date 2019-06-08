Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валютыВедомости 04:39
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
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Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары
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Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
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Молдавия оказалась на грани дестабилизации, заявил Додон
Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в субботу заявил, что республика оказалась на грани дестабилизации, поэтому он просит граждан не принимать участие в протестах и не поддаваться на провокации, передает РИА Новости.
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Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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От 5 до 12 млн тонн пластика в год попадает в мировой океан, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы.
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«Челси» согласился отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
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Компания BMW отзывает в России 315 кроссоверов X7, которые были реализованы в период с апреля по май этого года.
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Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь
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Вернувшийся в АПЛ «Норвич» продлил контракт с Эрнандесом
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Обновлено вчера в 18:54
Политика
Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях
Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Исправительная колония загорелась в Свердловской области
В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
В ДТП с автобусом в Германии пострадали более 20 школьников
Пострадал, как минимум, 21 ребенок и двое взрослых. Выяснилось, что автобус по непонятным причинам врезался в легковой автомобиль.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания
Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:42
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
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Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.
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«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе
Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
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Космос
В подмосковном Щелково откроется производство космических аппаратов
Сборочное производство космических аппаратов появится в Московской области в Щелковском городском округе.
Обновлено вчера в 10:30
Хоккей
Тренер «Сент-Луиса» высказался о дисквалификации Барбашева
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Крэйг Берюбе высказался о дисквалификации форварда Ивана Барбашева, который пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:59