Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валютыВедомости 04:39
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
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