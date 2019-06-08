Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуРИА Новости 04:43
Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Обновлено в 16:00
Происшествия
В армянском монастыре Ахпат возник пожар
Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова
В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд из больницы
Корреспондент "Медузы" Иван Голунов вечером в субботу, 8 июня, доставлен в Никулинский суд Москвы из городской больницы номер 71, где ему было проведено обследование.
Обновлено в 13:20
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Обновлено в 15:21
Футбол
Молодежная сборная Южной Кореи стала последним полуфиналистом ЧМ
Футболисты молодежной сборной Южной Кореи в матче 1/4 финала чемпионата мира переиграли сверстников из Сенегала.
Обновлено в 17:42
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09
Происшествия
Крупный пожар в частном секторе произошёл в подмосковных Мытищах
Крупный пожар в двухэтажном жилом доме произошёл в Мытищах по адресу 7-й Ленинский переулок, 1. По информации Лайфа, жильцы успели эвакуироваться.
Обновлено в 17:46
Спорт
Ефимова и Гринев одержали победы на турнире «Маре Нострум»
Обновлено в 18:54
Спорт
Трубникова взяла золото в многоборье на этапе Гран-при в Брно
Россиянка Дарья Трубникова завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 17:32
Кино
Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала
Генерал-майор Николай Тараканов, который стал прототипом для одного из героев сериала «Чернобыль», снятом американским телеканалом HBO, дал оценку достоверности событий, отраженных в телепроекте.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве
«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено в 17:29
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Армия и оружие
Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео
Ранее, 7 июня, сообщалось, что российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 09:31
Экономика
Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июня
Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не ожидает снижения ключевой ставки Банка России 14 июня.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Политика
Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак
Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Футбол
Роналду попросил остановить автобус, чтобы обнять больного ребенка
Роналду попросил водителя остановиться и вышел, чтобы обнять ребенка.
Обновлено в 11:38
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено в 14:30
Авто
SsangYong создал лимитированный кроссовер Tivoli Green Sound
Компания SsangYong представила особую лимитированную серию компактного кроссовера Tivoli под названием Green Sound.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова борется с лишним весом
Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено в 15:00
Музыка
Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде»
Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".
Обновлено в 18:32