Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53
Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено в 15:20
Автоспорт
Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Футбол
Артем Дзюба: «Если с Гибралтаром не столкнемся, рекорд простоит долго»
Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал разгромную победу над командой Сан-Марино и собственные четыре мяча.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Собчак официально развелась с Виторганом
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Политика
МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН
Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено 06 июня в 21:53
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Теннис
Эшли Барти выиграла первый сет финала Roland Garros
Обновлено в 11:05
Политика
Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьера
В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.
Обновлено в 15:14
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта
Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
Обновлено в 10:23
Технологии
Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США
Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Спорт
ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 13:36
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
Хавбек «Ахмата» Исмаэл перейдет в ПАОК
Хавбек присоединился к грозненскому клубу в 2017 году, за эти два сезона он провел 53 матча за "Ахмат", забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.
Обновлено в 14:09
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Дочь Синди Кроуфорд случайно показала свой дешевый шампунь
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой мамы и рано добилась успеха.
Обновлено в 13:08
Происшествия
На Шри-Ланке в автобусной аварии пострадали 19 человек
Обновлено в 12:39
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Обновлено в 10:04
Здоровье
Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
Обновлено в 12:22