Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53

Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Газета.Ru07:15

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новости04:43

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

RT на русском05:09

Орешкин рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Телеканал 360°04:48

Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Lenta.ru05:40

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости04:39

Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

ТАСС05:08
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Обновлено в 15:20
Автоспорт

Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Футбол

Артем Дзюба: «Если с Гибралтаром не столкнемся, рекорд простоит долго»

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал разгромную победу над командой Сан-Марино и собственные четыре мяча.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в суд

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Собчак официально развелась с Виторганом

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной

Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Происшествия

Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе

В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Политика

МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН

Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено 06 июня в 21:53
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Общество

Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Теннис

Эшли Барти выиграла первый сет финала Roland Garros

Обновлено в 11:05
Политика

Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьера

В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 03:57
Политика

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта

Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
Обновлено в 10:23
Технологии

Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США

Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Спорт

ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 13:36
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол

Хавбек «Ахмата» Исмаэл перейдет в ПАОК

Хавбек присоединился к грозненскому клубу в 2017 году, за эти два сезона он провел 53 матча за "Ахмат", забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.
Обновлено в 14:09
Авто

Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Дочь Синди Кроуфорд случайно показала свой дешевый шампунь

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой мамы и рано добилась успеха.
Обновлено в 13:08
Происшествия

На Шри-Ланке в автобусной аварии пострадали 19 человек

Обновлено в 12:39
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Обновлено в 10:04
Здоровье

Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
Обновлено в 12:22
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