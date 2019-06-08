Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуРИА Новости 04:43
Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
Здоровье
В России готовится к регистрации препарат для лечения рака
Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса
По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
Обновлено в 08:00
Экономика
Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июня
Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не ожидает снижения ключевой ставки Банка России 14 июня.
Обновлено в 07:37
Энергетика
«Газпром» обсудил поставки с Боснией и Герцеговиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер встретился на ПМЭФ с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, где обсудил возможность поставок российского газа.
Обновлено в 11:48
Общество
Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь
Обновлено вчера в 00:28
Гаджеты
Начались продажи принтеров PIXMA G5020 MegaTank и МФУ PIXMA G6020 MegaTank
Компания Canon представила две новые модели линейки PIXMA G MegaTank: принтер PIXMA G5020 MegaTank и многофункциональное устройство PIXMA G6020.
Обновлено в 11:48
Автоспорт
Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»
Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Наука
Во Франции обнаружили доисторический камень с рисунками
Группа археологов из Франции нашла на своей территории камень, на котором изображены различные рисунки, в частности изображения зубра и лошади.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре машина с людьми упала в карьер с водой
В одном из садоводств Комсомольска-на-Амуре автомобиль рухнул в карьер с водой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Обновлено 05 июня в 21:59
Происшествия
На проспекте Стачек автомобиль насмерть сбил женщину
Обновлено в 12:09
Происшествия
Петиция в защиту Голунова набрала более 53 тысяч голосов
Вчера, 7 июня, пользователь под ником Siarhei Kazlouski создал петицию на портале Change.org в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:13
Политика
Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии
Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Футбол
Россия — Сан-Марино 4:0 (2-й тайм)
Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Экономика
РЖД планируют онлайн-продажи билетов на поезда в Европу
Россияне смогут покупать билеты на поезда в Европу онлайн на сайте "Российских железных дорог" и через приложение.
Обновлено в 06:04
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Решетова переживает, что поправилась за время беременности
Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Футбол
Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру
Обновлено в 10:13
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей
Обновлено в 11:54