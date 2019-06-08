Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуРИА Новости 04:43
Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Происшествия
В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар
В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 16:55
Игры
К The Sims 4 выйдет дополнение Island Living
«The Sims 4: Жизнь на острове» выйдет 21 июня на РС, а 16 июля — на Xbox One и PS4.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Автоспорт
Кевин Магнуссен будет стартовать с пит-лейн
Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер подтвердил, что Кевин Магнуссен будет стартовать с пит-лейн: после аварии в квалификации машина оказалась достаточно серьёзно повреждена.
Обновлено в 17:22
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Обновлено в 13:15
Происшествия
Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве
«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено в 17:29
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Авто
1900-сильный Pininfarina Battista Electric доступен для заказа
Начался прием заказов на высокопроизводительный электрический гиперкар Pininfarina Battista, который итальянская марка презентовала в рамках автовыставки «Леонардо да Винчи: разум в движении», проходящей на центральной площади Британской библиотеки.
Обновлено в 11:41
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил, почему не сработает популярная теория про Таноса и Человека-муравья
Если бы Человек-муравей попытался бы увеличиться, то его бы просто раздавило неподвижными стенками могущественной прямой кишки Таноса.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Роналду попросил остановить автобус, чтобы обнять больного ребенка
Роналду попросил водителя остановиться и вышел, чтобы обнять ребенка.
Обновлено в 11:38
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Авто
Британская Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором
Дизайн Ultima RS вдохновлен эпохой гонок на выносливость Group-C 80-х и 90-х годов, где участвовали такие автомобили, как Porsche 956 и Jaguar XJR-12.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Здоровье
В Сызрани зафиксирован рост заболевания пневмонией
С 1 по 7 июня число заболевших выросло на 50%, по сравнению с последней неделей мая. Зарегистрировано уже 17 заболевших.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В армянском монастыре Ахпат возник пожар
Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Обновлено в 17:26
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено в 13:53
Общество
Источник заразы: шесть самых зловещих вирусов в истории интернета
На интернет-аукционе в Нью-Йорке в мае был продан подержанный ноутбук Samsung NC10, зараженный шестью самыми известными компьютерными вирусами в мире.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Обновлено в 09:16
Космос
Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы
Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.
Обновлено в 08:31
Политика
Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России
Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.
Обновлено в 06:01
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале Никулинского суда задержанный по подозрению в распространении наркотиков журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе.
Обновлено в 17:35
Экономика
Глава Росстата рассказал о переходе на big data
Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.
Обновлено в 06:16
Теннис
Новак Джокович проиграл Доминику Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в полуфинале Открытого первенства Франции не смог взять верх над австрийцем Домиником Тимом, занимающим четвёртое место мирового рейтинга, - 2/6, 6/3, 5/7, 7/5, 5/7.
Обновлено в 10:04
Авто
Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53