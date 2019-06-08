Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуРИА Новости 04:43

Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Газета.Ru07:15

Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

ТАСС05:08

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

RT на русском05:09

Орешкин рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Телеканал 360°04:48

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новости04:43

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости04:39

Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Lenta.ru05:40
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:42, Ашберн
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

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В Сызрани зафиксирован рост заболевания пневмонией

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Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
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На интернет-аукционе в Нью-Йорке в мае был продан подержанный ноутбук Samsung NC10, зараженный шестью самыми известными компьютерными вирусами в мире.
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Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
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Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.
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Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России

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