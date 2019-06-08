Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуРИА Новости 04:43
Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Читать в источнике
Оценить243
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:10, Ашберн
Спорт
Российские волейболисты обыграли американцев в Лиге наций
Матч между сборными России и США в "Уфа - Арене", который называли топовым на российском этапе волейбольной Лиги наций, завершился победой россиян со счетом 3:0.
Обновлено в 12:01
Футбол
Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
Обновлено в 04:22
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
Обновлено в 13:55
Общество
В Саратове Вячеслав Володин встретился с молодыми врачами
В субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с избирателями в своем округе, проверил строительство социальных объектов и обсудил со студентами-медиками нехватку кадров в сельском здравоохранении.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Суд дал адвокатам Голунова на ознакомление с делом 15 минут
Судья Никулинского суда города Москвы предоставил юристам задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на ознакомление с материалами дела 15 минут.
Обновлено в 12:58
Авто
Кредиты с обратным выкупом обеспечивают половину кредитных продаж Skoda
По итогам апреля 2019 года доля выданных Skoda Auto Россия кредитов с обратным выкупом составила 49%.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
Обновлено в 12:22
Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду
Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Футбол
Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 13:29
Наука
Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика
По словам экспертов, жители США и других развитых стран каждый год выпивают от 39 до 52 тысяч микрочастиц пластика.
Обновлено 06 июня в 02:48
Музыка
Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века
Болезнь Альцгеймера является самым опасным заболеванием XXI века. Такое мнение высказала телеведущая Елена Малышева, пишет РИА ФАН.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июня
Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не ожидает снижения ключевой ставки Банка России 14 июня.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова
Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
Обновлено в 13:32
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Технологии
Специалисты из Microsoft предлагают взломать облачное хранилище
Специалисты корпорации Microsoft призвали экспертов ко взлому облачного хранилища.
Обновлено в 13:32
Спорт
ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 13:36
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Политика
Зеленский назвал правильным решением распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его решение Верховной Рады было верным.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Теннис
Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»
Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Зачем США намерены тестировать системы GPS с «защитой от России»
"Война XXI века" Как отмечает издание, решение об испытаниях новых систем было принято на фоне "воздействия России" на коммуникации стран Запада — "от мобильных сетей в ходе учений до радиоэлектронной борьбы против операций США в Сирии".
Обновлено вчера в 16:35
Космос
В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
Обновлено вчера в 11:46
Космос
«Juno» сфотографировал черный вихрь на Юпитере
29 марта 2019 года во время 20-го облета Юпитера космический аппарат NASA «Juno» получил снимки удивительного черного урагана, бушующего в облаках газового гиганта.
Обновлено вчера в 01:44