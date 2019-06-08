Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуРИА Новости 04:43

Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Газета.Ru07:15

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости04:39

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

RT на русском05:09

Орешкин рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Телеканал 360°04:48

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новости04:43

Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Lenta.ru05:40

Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

ТАСС05:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:10, Ашберн
Спорт

Российские волейболисты обыграли американцев в Лиге наций

Матч между сборными России и США в "Уфа - Арене", который называли топовым на российском этапе волейбольной Лиги наций, завершился победой россиян со счетом 3:0.
Обновлено в 12:01
Футбол

Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку

После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
Обновлено в 04:22
Футбол

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

Обновлено в 13:55
Общество

В Саратове Вячеслав Володин встретился с молодыми врачами

В субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с избирателями в своем округе, проверил строительство социальных объектов и обсудил со студентами-медиками нехватку кадров в сельском здравоохранении.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Суд дал адвокатам Голунова на ознакомление с делом 15 минут

Судья Никулинского суда города Москвы предоставил юристам задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на ознакомление с материалами дела 15 минут.
Обновлено в 12:58
Авто

Кредиты с обратным выкупом обеспечивают половину кредитных продаж Skoda

По итогам апреля 2019 года доля выданных Skoda Auto Россия кредитов с обратным выкупом составила 49%.
Обновлено в 10:00
Здоровье

Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Полиция разогнала водометами акцию «желтых жилетов» в Монпелье

Обновлено в 12:33
Политика

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в суд

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Футбол

Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 13:29
Наука

Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика

По словам экспертов, жители США и других развитых стран каждый год выпивают от 39 до 52 тысяч микрочастиц пластика.
Обновлено 06 июня в 02:48
Музыка

Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления.
Обновлено в 11:09
Здоровье

Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века

Болезнь Альцгеймера является самым опасным заболеванием XXI века. Такое мнение высказала телеведущая Елена Малышева, пишет РИА ФАН.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика

Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июня

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не ожидает снижения ключевой ставки Банка России 14 июня.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
Обновлено в 13:32
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Технологии

Специалисты из Microsoft предлагают взломать облачное хранилище

Специалисты корпорации Microsoft призвали экспертов ко взлому облачного хранилища.
Обновлено в 13:32
Спорт

ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 13:36
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Политика

Зеленский назвал правильным решением распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его решение Верховной Рады было верным.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Зачем США намерены тестировать системы GPS с «защитой от России»

"Война XXI века" Как отмечает издание, решение об испытаниях новых систем было принято на фоне "воздействия России" на коммуникации стран Запада — "от мобильных сетей в ходе учений до радиоэлектронной борьбы против операций США в Сирии".
Обновлено вчера в 16:35
Космос

В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий

Обновлено вчера в 11:46
Космос

«Juno» сфотографировал черный вихрь на Юпитере

29 марта 2019 года во время 20-го облета Юпитера космический аппарат NASA «Juno» получил снимки удивительного черного урагана, бушующего в облаках газового гиганта.
Обновлено вчера в 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное