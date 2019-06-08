Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуРИА Новости 04:43

Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Газета.Ru07:15

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ТАСС05:08

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RT на русском05:09

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Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новости04:43

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости04:39

Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Lenta.ru05:40
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