Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53
Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Происшествия
Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков прокомментировал решение суда по делу журналиста издания Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, на своей странице в Facebook.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Футбол
Черчесов оценил игру Дзюбы в матче против Сан-Марино
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры нападающего и капитана команды Артема Дзюбы, который отметился четырьмя забитыми мячами в матче против Сан-Марино в рамках отборочного раунда чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Автоспорт
Даниил Квят: «В гонке хочу пробиться вперед»
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации к Гран-при Канады.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено в 16:09
Футбол
Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана
Матчем в Брюсселе продолжился отборочный турнир к футбольному чемпионату Европы 2020 года в группе "I", где выступает и сборная России.
Обновлено в 16:59
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено вчера в 07:53
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
Обновлено в 08:04
Футбол
Де Лаурентис: «„Интер“ хочет разрушить мою команду»
Мои сотрудники говорят мне, что "Интер" хочет разрушить мою команду, они просили продать сильнейших футболистов.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ
Обновлено в 16:27
Политика
Рогозин заявил, что готов встретиться с Маском
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не против увидеться с основателем SpaceX Илоном Маском, однако брать его на работу не станет.
Обновлено в 07:55
Энергетика
«Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки российского газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком перспективы расширения сотрудничества.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Голунов связал свое задержание с расследованием о похоронном бизнесе
Журналист уточнил, что задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Самолет экстренно вернулся в Петербург из-за неполадок с шасси
Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург экстренно вернулся в Пулково.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»
«Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Дочке Ларисы Гузеевой пришлось оправдаться за «грызню» с мамой
Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова
В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:57
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» после скандала
Обновлено в 17:01
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14