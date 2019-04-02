Футбол
Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяцЧемпионат 05:42
Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо». По его словам, главный тренер Дмитрий Хохлов и некоторые игроки вынуждены тратить личные средства на восстанавливающие препараты.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Здоровье
В России больного раком ребенка годами лечили от простуды
В апреле 2016 года в Чите девочке установили вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Американский бомбардировщик заметили у границ России
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Политика
Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины
Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
Космос
NASA показало лучшие проекты марсианских домов
NASA показала лучшие проекты марсианских домов, которые представили участники конкурса 3D-Printed Habitat Challenge.
Обновлено в 04:41
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Культура
Умерла актриса Мушаррафа Касымова
Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено в 03:58
Происшествия
Шведский полицейский арестовал преступника в сауне
Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне.
Обновлено в 10:06
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит от 2500 до 3675 рублей - сайт компании.
Обновлено в 10:09
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале
Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
Обновлено в 10:14
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Общество
В Госдуме пообещали после хостелов разобраться с апартаментами
Госдума после вступления в силу закона о размещении хостелов рассмотрит поправки, который определят правовой статус апартаментов, заявила на коллегии Минстроя глава комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Пьяную езду хотят приравнять к умышленному убийству
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание для водителей, которые, сев за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, спровоцировали ДТП с жертвами.
Обновлено в 10:10
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Политика
Россияне выступили против объединения с Белоруссией
Более половины россиян (51%) вообще никогда не слышали о том, что еще 20 лет назад Россия и Белоруссия договорились о создании Союзного государства.
Обновлено в 02:15
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
Общество
В Египте обнаружен саркофаг с мумией
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.
Обновлено в 08:53
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33