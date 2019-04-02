Футбол

Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяцЧемпионат 05:42

Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо». По его словам, главный тренер Дмитрий Хохлов и некоторые игроки вынуждены тратить личные средства на восстанавливающие препараты.
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Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц

Чемпионат05:42

Орещук: «В „Динамо“ зарплату не дают три месяца. Деньги на медикаменты выделяет Хохлов»

Sport24.ru03:36

Долги - часть российского футбола. В «Динамо» три месяца не видели зарплату

Sport.ru06:29
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Экономика

ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья

Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
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В России больного раком ребенка годами лечили от простуды

В апреле 2016 года в Чите девочке установили вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.
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Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Обновлено в 06:59
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Общество

Жан-Мишель Кусто приедет в «китовую тюрьму» в Приморье 5 апреля

Обновлено в 05:54
Происшествия

Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

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Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

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Обновлено в 09:31
Политика

Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины

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Обновлено в 09:10
Космос

NASA показало лучшие проекты марсианских домов

NASA показала лучшие проекты марсианских домов, которые представили участники конкурса 3D-Printed Habitat Challenge.
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Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Культура

Умерла актриса Мушаррафа Касымова

Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия

СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 03:58
Происшествия

Шведский полицейский арестовал преступника в сауне

Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне.
Обновлено в 10:06
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит от 2500 до 3675 рублей - сайт компании.
Обновлено в 10:09
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале

Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
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Нурмагомедов заявил, что обсуждал с UFC реванш против Макгрегора

Обновлено в 06:27
Общество

Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»

Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
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Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Общество

В Госдуме пообещали после хостелов разобраться с апартаментами

Госдума после вступления в силу закона о размещении хостелов рассмотрит поправки, который определят правовой статус апартаментов, заявила на коллегии Минстроя глава комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Пьяную езду хотят приравнять к умышленному убийству

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание для водителей, которые, сев за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, спровоцировали ДТП с жертвами.
Обновлено в 10:10
Политика

В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова

В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Политика

Россияне выступили против объединения с Белоруссией

Более половины россиян (51%) вообще никогда не слышали о том, что еще 20 лет назад Россия и Белоруссия договорились о создании Союзного государства.
Обновлено в 02:15
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
Общество

В Египте обнаружен саркофаг с мумией

На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.
Обновлено в 08:53
Общество

Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей

Обновлено в 10:33
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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