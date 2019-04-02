Футбол
Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяцЧемпионат 05:42
Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо». По его словам, главный тренер Дмитрий Хохлов и некоторые игроки вынуждены тратить личные средства на восстанавливающие препараты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Транспорт
Утверждены названия четырех новых станций метро
Мэр Сергей Собянин утвердил названия четырех станций метро, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра.
Обновлено в 06:52
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Автоспорт
Мик Шумахер впервые сел за руль болида Формулы-1 «Феррари»
Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, в январе этого года вошедший в молодёжную академию «Скудерии», оперативно получил возможность проехать за рулём боевого болида Ф-1 — крайне удачно подвернулись тесты после Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 14:15
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, провела эксперимент с автопилотом электромобиля Tesla Model S. Оказалось, что достаточно всего трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы полностью дезориентировать систему – автомобиль начинает метаться по дороге и даже может выехать на встречную полосу.
Обновлено в 14:00
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Общество
Лучшие профессионалы среди студентов получили «золото»
Дипломантами второй олимпиады стали 3472 студента и выпускника.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Росгвардия уволит сотрудника, повредившего автомобили в Зеленограде
Ранее стало известно, что в Зеленограде полицейские задержали военнослужащего части 7576, которого подозревают в повреждении нескольких машин и краже печенья из местных магазинов, его вина подтверждается данными с камер видеонаблюдения.
Обновлено в 14:21
Авто
Toyota представит рестайлинговый хэтчбек Yaris
Toyota Yaris предложат в версиях LE или XLE, хэтчбек получит расширенный список оснащения – 16-дюймовые алюминиевые диски, противотуманные фары, электрические зеркала и хромированный патрубок выхлопной системы.
Обновлено в 02:16
Футбол
Неймар в среду возобновит тренировки. Он пройдет тесты на поле
27-летний бразилец в среду возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты на поле.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
46-летняя Елена Корикова показала округлившийся живот
Елена Корикова с сыном Сегодня 46-летняя Елена Корикова, которая в настоящий момент ни с кем официально не встречается, опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой предстала с внушительным животом.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Общество
Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Футбол
В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы
На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Футбол
«Гамбург» стал первым полуфиналистом Кубка Германии
«Гамбург» обыграл «Падерборн» в четвертьфинальном матче Кубка Германии.
Обновлено в 14:24
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал мощнее
Вчера пресс-служба китайского автопроизводителя Chery опубликовала в официальные изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 с тремя рядами кресел.
Обновлено в 02:17
Здоровье
Просрочкой кормили пациентов перинатального центра в Ростове
С проверкой в перинатальный центр нагрянули активисты ОНФ. Цель проверки – проверить качество питания пациентов.
Обновлено в 13:11
Политика
КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область
Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Общество
Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте
Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
Обновлено в 05:16