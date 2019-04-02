Футбол

Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяцЧемпионат 05:42

Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо». По его словам, главный тренер Дмитрий Хохлов и некоторые игроки вынуждены тратить личные средства на восстанавливающие препараты.
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Главные новости дня. «Реал» показал обновленный «Бернабеу», «Спартак» заплатил посредникам 9 миллионов

Бомбардир.ру14:57

Долги - часть российского футбола. В «Динамо» три месяца не видели зарплату

Sport.ru06:29

Орещук: «В „Динамо“ зарплату не дают три месяца. Деньги на медикаменты выделяет Хохлов»

Sport24.ru03:36

Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц

Чемпионат05:42
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Транспорт

Утверждены названия четырех новых станций метро

Мэр Сергей Собянин утвердил названия четырех станций метро, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра.
Обновлено в 06:52
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

Порошенко опечален. В Донбассе ликвидирована его любимая «Ведьма»

Обновлено в 15:00
Автоспорт

Мик Шумахер впервые сел за руль болида Формулы-1 «Феррари»

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, в январе этого года вошедший в молодёжную академию «Скудерии», оперативно получил возможность проехать за рулём боевого болида Ф-1 — крайне удачно подвернулись тесты после Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 14:15
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Футбол

Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Наука

Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте

Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, провела эксперимент с автопилотом электромобиля Tesla Model S. Оказалось, что достаточно всего трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы полностью дезориентировать систему – автомобиль начинает метаться по дороге и даже может выехать на встречную полосу.
Обновлено в 14:00
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Общество

Лучшие профессионалы среди студентов получили «золото»

Дипломантами второй олимпиады стали 3472 студента и выпускника.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга

Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Росгвардия уволит сотрудника, повредившего автомобили в Зеленограде

Ранее стало известно, что в Зеленограде полицейские задержали военнослужащего части 7576, которого подозревают в повреждении нескольких машин и краже печенья из местных магазинов, его вина подтверждается данными с камер видеонаблюдения.
Обновлено в 14:21
Авто

Toyota представит рестайлинговый хэтчбек Yaris

Toyota Yaris предложат в версиях LE или XLE, хэтчбек получит расширенный список оснащения – 16-дюймовые алюминиевые диски, противотуманные фары, электрические зеркала и хромированный патрубок выхлопной системы.
Обновлено в 02:16
Футбол

Неймар в среду возобновит тренировки. Он пройдет тесты на поле

27-летний бразилец в среду возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты на поле.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

46-летняя Елена Корикова показала округлившийся живот

Елена Корикова с сыном Сегодня 46-летняя Елена Корикова, которая в настоящий момент ни с кем официально не встречается, опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой предстала с внушительным животом.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

Обновлено в 10:47
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа

Обновлено в 14:16
Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Авто

Ford начал распродажу автомобилей в России

Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Общество

Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Футбол

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы

На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Футбол

«Гамбург» стал первым полуфиналистом Кубка Германии

«Гамбург» обыграл «Падерборн» в четвертьфинальном матче Кубка Германии.
Обновлено в 14:24
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал мощнее

Вчера пресс-служба китайского автопроизводителя Chery опубликовала в официальные изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 с тремя рядами кресел.
Обновлено в 02:17
Здоровье

Просрочкой кормили пациентов перинатального центра в Ростове

С проверкой в перинатальный центр нагрянули активисты ОНФ. Цель проверки – проверить качество питания пациентов.
Обновлено в 13:11
Политика

КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Экономика

Чистая прибыль ГК «ПИК» в 2018 году выросла почти в семь раз

Обновлено в 05:32
Общество

Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте

Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
Обновлено в 05:16
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