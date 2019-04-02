Футбол
Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяцЧемпионат 05:42
Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо». По его словам, главный тренер Дмитрий Хохлов и некоторые игроки вынуждены тратить личные средства на восстанавливающие препараты.
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Футбол
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