Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяцЧемпионат 05:42

Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо». По его словам, главный тренер Дмитрий Хохлов и некоторые игроки вынуждены тратить личные средства на восстанавливающие препараты.

Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц

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