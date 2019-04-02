Футбол

Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяцЧемпионат 05:42

Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо». По его словам, главный тренер Дмитрий Хохлов и некоторые игроки вынуждены тратить личные средства на восстанавливающие препараты.
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Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц

Чемпионат05:42

Орещук: «В „Динамо“ зарплату не дают три месяца. Деньги на медикаменты выделяет Хохлов»

Sport24.ru03:36

Долги - часть российского футбола. В «Динамо» три месяца не видели зарплату

Sport.ru06:29
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
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В Киеве оценили последствия победы Зеленского на выборах

Первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что приход шоумена Владимира Зеленского к власти усугубит ситуацию в стране.
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Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
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В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией

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Общество

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Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
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Происшествия

Пожар вспыхнул на химическом заводе в Техасе

В американском штате Техас на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
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Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram

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Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.
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На линии соприкосновения в Донбассе погибла известная украинская пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма»), которая воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года.
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Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
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После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
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Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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