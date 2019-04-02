Футбол
Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяцЧемпионат 05:42
Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо». По его словам, главный тренер Дмитрий Хохлов и некоторые игроки вынуждены тратить личные средства на восстанавливающие препараты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
Культура
В Екатеринбург летит министр культуры Мединский
Обновлено 31 марта в 23:20
Авто
Салон нового Kia Mohave засняли фотошпионы
Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
Источник добавил, что, по мнению экспертов, бомба состояла из бризантного вещества пластит и часового механизма.
Обновлено в 12:56
Футбол
В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы
На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Наука
Искусственный интеллект впервые создал геном бактерии
Обновлено в 08:48
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Общество
Семья Перчиковых покинула деревню Томсино
Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района переехала в Великолукский район, где приобрела частный дом.
Обновлено в 11:45
Кино
Режиссер «Джокера» объявил дату премьеры трейлера
Обновлено в 12:58
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Здоровье
В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тыс. детей
Порядка 25,5 тыс. детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию в 2018 году.
Обновлено в 09:46
Общество
Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации
На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Космос
Рогозин уволил «нерадивых» разработчиков корабля «Федерация»
"В результате нерадивых товарищей пришлось уволить", - отметил Рогозин, добавив, что сейчас работала налажена и в 2022 году могут пройти летные испытания.
Обновлено в 13:29
Политика
В Киеве оценили последствия победы Зеленского на выборах
Первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что приход шоумена Владимира Зеленского к власти усугубит ситуацию в стране.
Обновлено в 12:51
Общество
В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Политика
В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией
Глава НАСА Джеймс Бранденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на американских кораблях на МКС не нацелена на то, чтобы заменить сотрудничество с Россией.
Обновлено в 12:14
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:35
Происшествия
Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Пожар вспыхнул на химическом заводе в Техасе
В американском штате Техас на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках
Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram
Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram Режиссер рассказал, что телеведущая разыграла его на 1 апреля.
Обновлено в 05:00
Авто
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее
Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
На линии соприкосновения в Донбассе погибла известная украинская пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма»), которая воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года.
Обновлено в 13:12
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено в 12:55