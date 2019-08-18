Футбол

Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо»Sports.ru 12:33

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Орещук: «„Динамо“ не контактировало с Рибери или его агентом. Это утка»

Sport24.ru11:57

Роман Орещук: Переговоры Рибери с «Динамо» – это утка

Спорт день за днем13:06

В «Динамо» прокомментировали информацию о переговорах с Рибери

Матч ТВ12:22

Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо»

Sports.ru12:33

В «Динамо» прокомментировали информацию о переговорах с Рибери

Sportbox.RU12:22

В «Динамо» прокомментировали слухи о переговорах с Рибери

RT на русском13:05

«Никаких контактов не было». Орещук — о возможном приходе Рибери в «Динамо»

Спорт-Экспресс11:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Единоборства

Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне

Обновлено в 10:36
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Обновлено в 11:59
Происшествия

Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек.
Обновлено в 00:46
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства семьи из шести человек в селе Патрикеево Ульяновской области.
Обновлено в 11:15
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Авто

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Армия и оружие

В Донбассе уничтожен командир ВСУ Евстегнеев

Командир отделения 72-й бригады ВСУ Евстегнеев был уничтожен во время выполнения боевого задания в Донбассе, сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации в Facebook.
Обновлено в 12:52
Общество

Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки

Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева поправилась на каникулах в Европе

Каникулы в Европе плохо повлияли на фигуру Альбины Джанабаевой. Певица сообщила поклонникам, что поправилась на несколько килограммов.
Обновлено в 13:55
Гаджеты

Новые Apple Watch Series 5 получат корпус из титана и керамики

Керамика ранее уже была предложена компанией, а титан станет совершенно новым материалом для производства часов Apple.
Обновлено в 07:13
Политика

Сербия бережет дружеские отношения с Россией и Китаем, заявил Вучич

Сербия ревностно оберегает дружеские и партнерские отношения с Россией и КНР, заявил президент страны Александр Вучич.
Обновлено в 14:23
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

У Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9

Обновлено в 14:32
Армия и оружие

Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой

Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

Специалисты начали демонтаж салона севшего в поле A321

В Подмосковье специалисты начали демонтаж салона, а также пассажирских кресел самолета А321 «Уральских авиалиний».
Обновлено в 14:19
Футбол

«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА

Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:58
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Обновлено в 12:49
Футбол

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Обновлено в 13:58
Футбол

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ

Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
Обновлено в 13:03
Футбол

«Брешия» объявила о переходе Балотелли

Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 14:24
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой

Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Политика

Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину

Обновлено в 08:17
Энергетика

Энергетика мусора получила новый стимул от государства

Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
Обновлено в 06:08
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Здоровье

Медики выделили главные признаки дефицита железа в организме

Медики назвали риски дефицита железа в организме человека и причины его возникновения.
Обновлено в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное