Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.

Спорт день за днем

Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо»

Спорт день за днем

Происшествия Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек.

Происшествия СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства семьи из шести человек в селе Патрикеево Ульяновской области.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Армия и оружие В Донбассе уничтожен командир ВСУ Евстегнеев Командир отделения 72-й бригады ВСУ Евстегнеев был уничтожен во время выполнения боевого задания в Донбассе, сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации в Facebook.

Общество Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева поправилась на каникулах в Европе Каникулы в Европе плохо повлияли на фигуру Альбины Джанабаевой. Певица сообщила поклонникам, что поправилась на несколько килограммов.

Гаджеты Новые Apple Watch Series 5 получат корпус из титана и керамики Керамика ранее уже была предложена компанией, а титан станет совершенно новым материалом для производства часов Apple.

Политика Сербия бережет дружеские отношения с Россией и Китаем, заявил Вучич Сербия ревностно оберегает дружеские и партнерские отношения с Россией и КНР, заявил президент страны Александр Вучич.

Армия и оружие Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия Специалисты начали демонтаж салона севшего в поле A321 В Подмосковье специалисты начали демонтаж салона, а также пассажирских кресел самолета А321 «Уральских авиалиний».

Футбол «Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол «Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.

Футбол «Брешия» объявила о переходе Балотелли Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Происшествия Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.

Энергетика Энергетика мусора получила новый стимул от государства Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.