Футбол

Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо»Sports.ru 12:33

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.
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