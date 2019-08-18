Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.

Спорт день за днем

Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо»

Спорт день за днем

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Культура Рок-фестиваль «Железный таз» пройдет в Ессентуках Совсем скоро для любителей рок-музыки Ставрополья наступит самый настоящий праздник - 21 августа в 10:00 стартует рок-фестиваль «Железный таз».

Происшествия В Москве недовольный лечением пациент избил врача В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Футбол Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ не хватило физической готовности» Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением о поражении в матче 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:2).

Наука Четвероногие динозавры могли с возрастом переходить к двуногости Группа аспирантов из Бристольской школы наук о Земле попыталась изучить то, как менялось положение тела динозавра с возрастом.

Экономика В России хотят легализовать часть такси В правительстве предлагают разрешить работать в такси, зарегистрировавшись в качестве самозанятого лица.

Политика Бурджанадзе назвала ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в годовщину выхода страны из состава Содружества независимых государств (СНГ) заявила, что считает этот шаг ошибкой.

Недвижимость В России зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир Спрос на аренду однокомнатных квартир в России достиг рекордной отметки за последние пять лет.

Транспорт ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей утром понедельника, 19 августа, отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена.

Происшествия AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95 Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Авто Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra Компания Great Wall объявила старт продаж новой линейки пикапов. Автомобили уже доступны для заказа в официальных дилерских центрах марки.

Политика Нетаньяху раскрыл повестку переговоров с Зеленским Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Политика Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Футбол Санчес еще может перейти в «Интер» 30-летний футболист перейдет в Милан на правах аренды с возможностью выкупа игрока за 15 млн евро.

Авто Названы самые необычные бронеавтомобили в мире Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».

Происшествия Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.

Здоровье Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.

Религия Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.