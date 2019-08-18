Футбол
Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо»Sports.ru 12:33
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.
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Политика
В Раде заявили об уничтожении производства на Украине
Обновлено в 00:40
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Здоровье
Тяжело в лечении… Почему на местах не работают реформы здравоохранения?
Федеральные клиники в России не уступают лучшим мировым.
Обновлено в 17:03
Культура
«Идоменей» всему голова
История постановок В 1781 году у "Идоменея" в Мюнхене не было режиссера-постановщика в привычном нам смысле: спектакль совместно ставили капельмейстер Кристиан Каннабих, хореограф Клод Легран, художник Лоренцо Квальо и сам композитор.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 06:12
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
Обновлено в 03:27
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Пациент румынской психбольницы убил четырех человек
В Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех человек.
Обновлено в 11:49
Общество
«На хлеб»: медведи-попрошайки окружили машину с людьми в Якутии
Не менее дюжины медведей вышли из леса к людям в Якутии, чтобы раздобыть что-нибудь съестное.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Жители Германии не испугались вывода американских войск из страны
Большинство немцев – 74% – не считают возможный вывод американских войск с территории ФРГ опасностью для страны, следует из опроса службы Emnid.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55
В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
Обновлено в 06:49
Недвижимость
В Москве аномально подорожала аренда жилья
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 17:07
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Наука
В России разработали программу для прогноза паводков
Российские ученые создали программу, которая позволяет рассчитать уровень подъема воды на местности при определенном количестве выпавших осадков.
Обновлено в 18:52
Общество
Власти Иркутской области подвели итоги наводнений
Потоки воды во время наводнения снесли более 1,3 тысячи домов в Иркутской области — уточненные данные привел губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 02:56
Экономика
Минприроды рассчитывает довести утилизацию товаров и упаковки до 100%
Минприроды России направило письмо правительству с предложением повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, о чём пишет «Коммерсант».
Обновлено в 15:19
Наука
«Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии
Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.
Обновлено в 12:16
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено в 17:03
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Культура
В Таллине завершился международный музыкальный фестиваль «Биргитта»
В воскресенье в Таллине на развалинах Пиритаского монастыря завершился 15-й международный музыкальный фестиваль "Биргитта", на котором выступил московский театр "Новая опера", с которым многие годы работал известный эстонский и европейский дирижер, народный артист СССР Эри Клас.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона
Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44