Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.

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Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо»

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