Футбол

В «Динамо» прокомментировали информацию о переговорах с РибериМатч ТВ 12:22

Динамо — Локомотив
1 – 2
2-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что клуб не ведет переговоры с бывшим полузащитником «Баварии» Франком Рибери.
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