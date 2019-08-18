Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что клуб не ведет переговоры с бывшим полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

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В «Динамо» прокомментировали информацию о переговорах с Рибери

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