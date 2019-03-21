Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис ПаслерВести.Ru 04:58
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Ранее глава государства принял отставку Юрия Берга, занимал пост губернатора с 2010 года. Как сообщает "Россия 24", Путин уже провел встречу с Паслером.
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Евгений Ройзман: Оренбургу повезло. Если все получится, Денис Паслер будет сильным губернатором
Эхо Москвы Оренбург11:38
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