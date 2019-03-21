Оренбургскую область временно возглавил Денис ПаслерВести.Ru 04:58

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Ранее глава государства принял отставку Юрия Берга, занимал пост губернатора с 2010 года. Как сообщает "Россия 24", Путин уже провел встречу с Паслером.

Энергетика Суд в Англии приостановил исполнение решения арбитража по «Газпрому» Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" о транзите газа, сообщила в четверг российская компания.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Спорт Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.

Политика Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.

Происшествия На химическом заводе в Китае произошел взрыв Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.

Общество Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.

Происшествия В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.

Финансы ФРС США сохранила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

Политика Трамп обвинил Украину в заговоре против США Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Энергетика Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.

Армия и оружие Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Наука Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Авто Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.

Политика Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора «Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.

Здоровье Данные о диагнозах пациентов загрузили на портал госзакупок По информации движения, на сайте госзакупок можно найти выписки из протокола комиссий, в которых указаны фамилии госпитализируемых, их домашний адрес, диагноз и код по МКБ.

Происшествия Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.