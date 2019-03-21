Политика

Оренбургскую область временно возглавил Денис ПаслерВести.Ru 04:58

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Ранее глава государства принял отставку Юрия Берга, занимал пост губернатора с 2010 года. Как сообщает "Россия 24", Путин уже провел встречу с Паслером.
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О своем решении назначить Паслера главой Оренбургской области Путин сообщил ему на прошедшей в четверг в Кремле встрече, передает
 пресс-служба Кремля.
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Эхо Москвы Оренбург05:00

Биография врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера

ТАСС07:16

Денис Паслер ранее встречался с Юрием Бергом

Orsk.ru05:35
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Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
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В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
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Российский предприниматель и государственный деятель, в 2012-2016 гг. - председатель Правительства Свердловской области.
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